Uutinen

Etelä-Saimaa: Kulttuuritalo Virran uusi kasvo Sonja Lakka sai ison tukun tehtäviä — hänen on määrä täyttää talo tapahtumilla ja ihmisillä Kulttuurikoordinaattori Sonja Lakalla ei ole ihan vähäinen tehtävä. Hänen on määrä täyttää Imatran kulttuuritalo Virran salit tapahtumilla ja ihmisillä. Lakka aloitti työssään marraskuun alussa. Imatran kulttuuripalveluissa sinniteltiin sitä ennen poikkeusjärjestelyin, kun vapaa-aikapalveluiden päällikkö Ulla Särkinen suuntasi kesän jälkeen Lappeenrantaan taidekoulu Estradin rehtoriksi. Tapahtuma- ja markkinointisihteeri Antti Kuusi oli irtisanoutunut jo viime vuoden lopulla. — Käsitin, että täällä on toimintaa pyöritetty vähällä väellä. Lakan tehtävä on tuottaa kulttuuritalo Virtaan tapahtumia, etupäässä konsertteja. Hän vastaa myös omien tapahtumien markkinoinnista ja viestinnästä. Kaupungintalolta on välittynyt toive talon käyttöasteen parantamisesta. — Tapahtumia on jo nyt niin paljon, että niiden määrän kasvattaminen vaatii myös talon resurssien lisäämistä, arvioi Lakka. Kohta käynnistyvälle kevätkaudelle on pelkästään Karelia-saliin buukattu tässä vaiheessa 28 tapahtumaa. — Uusille tulijoille saatetaan joutua myymään jo ei oota. Itse taloon tuotettuja tapahtumia on tulevana vuonna enemmän kuin vuosiin, Lakka kertoo. Lue aiheesta lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

