Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaunis Veera tulee — kaupunki rakentaa ja rahoittaa patsaan perustukset ja altaan Toimitusjohtaja Ossi Vilhun idea Kaunis Veera -patsaasta toteutuu Lappeenrannan Raatihuoneenpuistoon, mikäli tekninen lautakunta hyväksyy vt. teknisen johtajan Pasi Leimin esityksen. Lautakunnan kokous on joulukuun lopussa. Patsasta ehdotetaan sijoitettavaksi puiston keskellä olevan vanhan, rautavalulla tehdyn vanha valaisinlyhdyn viereen. Aluksi patsaan sijoittamista juuri tähän kohtaan vastustettiin, koska lyhtyä olisi pitänyt siirtää. Nykyisessä esityksessä lyhty jää paikalleen, ja veistos sijoitetaan sen viereen, jolloin ne muodostavat kokonaisuuden. Vanha lyhty valaisee veistosta. Vilhu lahjoittaa patsaan Lappeenrannan kaupungille, mutta kaupunki rakentaa ja rahoittaa veistoksen tarvitsemat perustukset, altaan vesitekniikan ja kivirakenteet. Lappeenranta sitoutuu esityksen mukaan myös huolehtimaan patsaan hoidosta ja tarpeellisesta kunnossapidosta ja puhdistamisesta. Kaupunki asentaa veistokselle myös valvontakameran ja valaistuksen. Vilhu on tilannut patsaan kotkalaiselta kuvanveistäjä Markku Hirvelältä. Leimin esityksen mukaan Kaunis Veera -veistoksen tarkoitus on välittää rohkeutta ja elämäniloa ympäristöönsä, parantaa keskikaupungin viihtyisyyttä, sekä samalla vahvistaa Lappeenrannan imagoa Saimaan rantakaupunkina. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/23/Kaunis%20Veera%20tulee%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89kaupunki%20rakentaa%20ja%20rahoittaa%20patsaan%20perustukset%20ja%20altaan/2016121697902/4