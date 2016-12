Uutinen

Etelä-Saimaa: Joutsenon kirkon urut myydään eniten tarjoavalle – Näin soi Bach poistettavilla uruilla Musiikin lehtori Antti Taipale on keikkaurkuri. Taipale sijaistaa tavallisesti Luumäen seurakunnan kanttorin vapaita. Hän soitti Etelä-Saimaan pyynnöstä Joutsenon kirkon käytöstä poistuvilla uruilla. Joutsenon kirkon vanhat urut myydään eniten tarjoavalle. Ongelmaksi on muodostunut se, että kukaan ei ole ollut niistä kiinnostunut. Viime viikolla uutisoitiin, etteivät ne kelpaa edes ilmaiseksi. Julkisuuden yhteydenottoja on alkanut tulla. Antti Taipaleen kappalevalinta oli J.S. Bachin Preludi F-duurissa. Bachin preludit eivät ole liturgista musiikkia, mutta niitä käytetään tavallisesti häämarsseina tai loppusoittoina kirkollisissa tapahtumissa. Antti Taipaleen musisointia Joutsenon kirkon uruilla pääset kuuntelemaan tästä. Lue koko uutinen:

