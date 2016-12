Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Kone leijuu laakereilla Kahvihuoneessa tuoksuu glögi. Se ei vielä tee Imatran Koneesta poikkeavaa yritystä Etelä-Karjalassa. Sijoitetun pääoman tuotto on jo aivan muuta, 49,7 prosenttia ja omaa luokkaansa myös kansallisesti. Kauppalehden vuosittaisessa menestyvien yritysten listauksessa Imatran Kone on viime vuoden tunnusluvuillaan sijalla 23. Sadan parhaan valtakunnallisella listalla se on toista kertaa peräkkäin. Listauksen yrityksistä vain kolmen toimiala on metalli. Toimitusjohtaja Aimo Mauravaara puhuu viime vuodesta eräänlaisena hulluna vuotena. — Tilauksia tuli poikkeuksellisen paljon. Tänä vuonna on ollut rauhallisempaa, mutta itse asiassa se on ollut hyvä meille kaikille, Mauravaara luonnehtii päättyvää vuotta. Kauppalehden listauksen 4,9 miljoonan euron liikevaihdosta on tultu alaspäin 3,5 miljoonaan. Kevät oli sorvin ääressä hiljaista, mutta vauhti on kiihtynyt syksyn aikana. Kannattavuuden tunnusluvut ovat toimitusjohtajan mukaan pysyneet silti lähes ennallaan. Toiminnan tuloksellisuus ei perustu hetken myyntipiikkeihin. — Pitkäaikaiset asiakassuhteet ja osaava henkilöstö, Mauravaara tiivistää tärkeimmät. Kolmantena pilarina on maltillinen kasvu. Pajalla tehdään vähemmän, mutta vaativampia metallikappaleita. — Pieniä toistuvia sarjoja tai yksittäiskappaleita. Edelleenkin 200 kappaleen sarja on Imatran Koneelle suuri tilaus. Yrityksen osaamisen erityisalueena ovat osat magneettilaakeroituihin suurnopeussähkömoottoreihin. Magneettilaakerointi tarkoittaa sitä, että roottori leijuu kosketuksettomasti. Tekniikkaa käytetään maailmanlaajuisesti esimerkiksi jätevesipuhdistamojen kompressoreissa. Yrityksellä on pari suurta pitkäaikaista asiakasta Yhdysvalloissa. Asiakaskunnan levittäytyminen laajalle pehmentää Suomen suhdannevaihtelujen vaikutusta, mutta USA:n presidentinvaalien tulos on laittanut imatralaisen yrityksen seuraamaan entistä tarkemmin maailman tapahtumia. — Tällä hetkellä arveluttaa lähinnä Amerikan tilanne, Mauravaara miettii tulevaa vuotta. Suurnopeussähkömoottoreiden osien valmistuksen alku Imatralla juontaa jo 1980-luvun loppuun, ja sattumallakin oli osuutensa asiassa. Työtä tarjottiin ensin toiselle yritykselle. Sen silloinen johtaja katseli hetken kuvia ja ohjasi kyselijät Imatralle. Lue koko uutinen:

