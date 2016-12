Uutinen

Etelä-Saimaa: Avohoito on äidin mielestä jättänyt hänen 24-vuotiaan poikansa täysin heitteille Antti (nimi muutettu) on 24-vuotias mielenterveyspotilas. Antin äidin mielestä avohoito on tämän tapauksessa tarkoittanut viime vuosina heitteillejättöä. — Sellainen käsitys minulle on tullut, että Anttia pidetään menetettynä tapauksena, eikä kukaan julkisessa terveydenhuollossa ota minkäänlaista vastuuta hänen hoidostaan. Antilla diagnostisoitiin murrosiässä asperger. Myöhemmin hän on saanut skitsofreniadiagnoosin, jota on hoidettu pelkästään lääkkeillä. Ainoa muutos hoidossa on ollut lääkityksen lisääminen. Äidin mielestä vahva lääkitys sivuvaikutuksineen on raunioittanut pojan. Se on tehnyt hänet ahdistuneemmaksi ja sekavammaksi, ja myös fyysisiä oireita on tullut. Äiti on vuosia pyytänyt pojalleen terapiaa, mutta sille ei hänen mielestään ole näytetty missään vaiheessa edes keltaista valoa. — Minulle on sanottu, että ei hänelle kannata antaa terapiaa, koska yhteiskunnan rahat menisivät siinä hukkaan. Ikään kuin se ei maksaisi yhteiskunnalle mitään, että nuori mies ei pysty opiskelemaan, tekemään työtä tai tulemaan omillaan toimeen, äiti sanoo. Äidin lisäksi myös Antin nykyisen asumisyksikön psykiatriset hoitajat ovat olleet sitä mieltä, että terapiaa kannattaisi kokeilla, ja Antti haluaisi sitä itsekin. Hiljattain Antti pääsi Eksoten psykiatrin vastaanotolle. — Vastaanotto kesti viisitoista minuuttia, ja sen ainoa tulos oli että psykiatri määräsi lisää lääkettä. Olin vastaanoton jälkeen tyrmistynyt, ja me molemmat olimme pettyneitä. Uusi aika saatiin neuvottelujen jälkeen, mutta vasta kahden kuukauden päähän ensimmäisestä. — Poika on huonossa kunnossa, itsetunto ja identiteetti aivan romuina. Itsetuhoinen hän ei ainakaan vielä ole, mutta kyllä hän miettii ääneen, miksi on ylipäätänsä syntynyt. Saadakseen poikansa tilanteeseen muutosta äiti tilasi yksityiseltä puolelta ajan, vaikka mitään varmuutta ei ole, että Kela korvaa terapiakuluista puolet. Äiti ja poika ovat molemmat pitkästä aikaa toiveikkaita. — Jotain oli pakko tehdä, ja nyt tuntuu, että olisi pitänyt tehdä tämä liike jo aikoja sitten. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/23/Avohoito%20on%20%C3%A4idin%20mielest%C3%A4%20j%C3%A4tt%C3%A4nyt%20h%C3%A4nen%2024-vuotiaan%20poikansa%20t%C3%A4ysin%20heitteille/2016121694430/4