Etelä-Saimaa: Ari Aapro kertoo, miksi Jeepin vesipumppu soi niin kauniisti – Katso Luumäen rengaspalvelun perinteinen joulutervehdys Luumäen rengashuolto on julkaissut perinteisen joulutervehdyksensä. Ari Aapro, Juha Pirhonen ja Jussi Ruotsi soittavat tervehdyksensä nyt neljättä kertaa. Aapro kertoo, että ideat soittimiksi syntyvät työn lomassa. Vuoden aikana miehet miettivät, millä osalla voisi soittaa. — Idea tähän lähti vissiin siitä, että normaalisti töitä tehdessämme öljynsuodattimet kilahtelivat. Tuumimme, että löytyisikö sellaisia ääniä, että pystyisi soittamaan, Aapro sanoo. — Aina, jos tulee joku joka kilahtaa hyvin, mietimme, olisiko tästä johonkin. Tänä vuonna soittimina toimivat öljynsuodatinavaimet, torx-avaimet, öljytynnyri, palju, 0,75mm pelti+ruuvit ja Jeepin vesipumppu. — Uusia soittimia etsitään, mutta se alkaa olla aika rajallista. Alkuun öljynimupumppu toimi rumpuna, mutta se on aika yksitoikkoinen. Nyt rumpali hakkaa tynnyriä, siitä saa vähän vaihtelua komppipuoleen. Miten Jeepin vesipumppu eroaa soinniltaan esimerkiksi Volvon vesipumpusta? — Se vähän vaihtelee, millainen hihnapyörä niissä on. Jeepin vesipumppu soi ja kilahtelee oikein hyvin. Videonsa miehet purkittavat yhdellä otolla. Aapro kertoo, että onnistumiseen meni tänä vuonna puolesta tunnista tuntiin. Aivan keneltä tahansa autonosilla soittaminen onnistuisi. Luumäen rengashuollon muusikot ovat kokeneita soittajia. — Itse olen soitellut bändissä yli 30 vuotta. Meillä on myös No Name Band -niminen yhtye, joka soittaa rokkia. Soittaminen on tuttua. Lue koko uutinen:

