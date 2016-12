Uutinen

Etelä-Saimaa: Sataman alueelle tuodaan lisää talvista toimintaa – luistelukentän viereen nousee lumiveistospuisto Lappeenrannan satamaan nousee alkuvuodesta uusi lumiveistospuisto. Puisto on tarkoitus rakentaa satamaan jäädytettävän luistinradan viereen Kasinopuistoon. Lumiveistospuisto ja luistinrata tulevat Satamaan Myö tehään porukalla -hankkeen avulla. Idea puistoon on tullut aktiivisilta kaupunkilaisilta. Hankkeen koordinaattori Marika Heinilä kertoo kaupungin tiedotteessa, että lumiveistokset on tarkoitus veistää 14. tammikuuta. Samana päivänä on vietetään luistelukentän virallisia avajaisia. — Toivottavasti sitä ennen saadaan kunnollinen pakkasjakso, jotta kenttä voidaan jäädyttää, Heinilä toivoo. Lumiveistokset veistetään Liikunta Yhdistää -hankkeen ohjaaja Satu Jaatisen johdolla. Jaatinen on ammatiltaan myös kuvanveistäjä. — Osa lumiveistoksista on tarkoitus toteuttaa toiminnallisina veistoksina, jotka innostavat kävijöitä liikkumaan sekä tuovat elämää talviunta nukkuvaan puistoon, Jaatinen sanoo. Jaatinen kannustaa lumenveistosta kiinnostuneita osallistumaan veistostapahtumaan yksin tai ryhmänä. — Mukaan voi ilmoittautua vaikka heti. Lumiveistokset on tarkoitus toteuttaa noin kolmen, neljän hengen ryhmissä. Hanke on varannut jokaiselle ryhmälle perusvälineet lumenveistoa varten. Myös omia veistämiseen soveltuvia välineitä voi ottaa mukaan. Lappeenrannassa keväällä alkaneessa Myö tehään porukalla -hankkeessa kaupungin asukkaita innostetaan ideoimaan ja järjestämään yhteisöllistä ja osallisuutta lisäävää toimintaa, joihin on mahdollista saada hankkeelta rahoitusta. Lue koko uutinen:

