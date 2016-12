Uutinen

Etelä-Saimaa: Ratsu luiskahti syvään metsäojaan Lemillä — silta romahti alta, hevonen kuoli Etelä-Karjalan pelastuslaitos yritti nostaa hevosta metsäojasta Lemillä, mutta apu ei auttanut ja väsynyt eläin ehti kuolla kylmään veteen. Kaksi tyttöä lähti torstaina iltapäivällä ratsastusretkelle metsätaipaleelle Myllyojantielle. He olivat liikkeellä yhden hevosen kanssa. Myllyojan yli kulkee vanha, puurakenteinen silta, joka petti hevosen ja tyttöjen alta. Hevonen joutui veteen, ja myös toinen tytöistä ui vedessä. Hevonen ei päässyt itse pois vedestä, mutta tytöille ei sattunut mitään ja he pääsivät kotiin. Hevonen joutui 2,5 metriä korkeaan ojaan, jossa vettä oli hevosen mahaan saakka. Pelastuslaitoksen pelastajat olivat pintapelastusasuissa auttamassa eläintä ylös, mutta he eivät saaneet talutettua eläintä pois vedestä, vaikka se ei ollut juuttunut kiinni. Lopulta hevonen saatiin nostettua vedestä traktorin tukkikuorn avulla, mutta siinä vaiheessa pitkään ja syvällä kylmässä vedessä ollut eläin oli kuollut. Hälytys eläimen pelastustehtävästä tuli hieman kello 14 jälkeen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/22/Ratsu%20luiskahti%20syv%C3%A4%C3%A4n%20mets%C3%A4ojaan%20Lemill%C3%A4%20%E2%80%94%20silta%20romahti%20alta%2C%20hevonen%20kuoli/20161994/4