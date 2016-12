Uutinen

Etelä-Saimaa: Parikkalan pelitapahtuma etsii yleisöä — Suomen pelimuseo avautuu tammikuussa Parikkalassa joulun jälkeen järjestettävän Skynett Langames 22 -verkkopelitapahtuman konepaikoista on tyhjinä enää alle kymmenen. Parikkala-hallissa on 192 konepaikkaa, mutta kilpapelaamisesta kiinnostunutta yleisöä mahtuu katsomoon 900. — Pelaaminen on yhä viihteellisempää. Viime vuonna kävijälipun osti sata vierasta. Pelaamisen seuraamisen lomassa he voivat pelata esimerkiksi lautapelejä, jotka pitää koneiden lailla tuoda mukana, tapahtumajärjestäjä Vesa Naukkarinen sanoo. Hengailu sopii sosiaaliseen tapahtumaan. — Porukka on samanhenkistä, ja joukossa on myös lautapeleistä kiinnostuneita pelaajia. Isoissa pelitapahtumissa on myös luentoja ja seminaareja, mutta Parikkalan tapahtumaa ei olla kehittämässä siihen suuntaan. Pelaaminen liikuttaa kasvavaa joukkoa. Parikkalan pelitapahtuma on kasvanut kaiken aikaa. Valtakunnallisesti pelaamisen lisääntynyt merkitys ajanvietteenä näkyy maan ensimmäisessä pelimuseossa, joka avautuu Tampereella 5. tammikuuta 2017. 400-neliöinen museo on museokeskus Vapriikissa. Esillä on sata suomalaista peliä lautapeleistä rooli-, video- ja mobiilipeleihin. Varhaisimpia pelejä on lautapeli Punaisten ja valkoisten taistelu Suomessa 1918, joka ilmestyi joulumarkkinoille — vuonna 1918. Pelimuseossa on esillä Afrikan tähden ja Angry Birdsin kaltaisia menestystuotteita, mutta myös indiepelejä ja harrastajaprojekteja. Lisäksi museosta löytyy pelihalli kabinetteineen ja teemahuoneita, kuten Commodore 64 -harrastajan huone. Vesa Naukkarinen pitää juuri vanhemmista peleistä ja näkee pelimuseon hienona juttuna. — Jotta voi ymmärtää nykyaikaa, pitää tietää menneisyys. Pelaamisellakin on juuret historiassa. Hänen mukaansa nykyiset mobiilipelit hyödyntävät elementtejä esimerkiksi vanhoista Nintendon jutuista, ja pelikulttuurissa on paikka myös retroilijoille. Skynett Langames -tapahtuma Parikkala hallissa (Kirjolankatu 5) 27.—29. joulukuuta. Lue koko uutinen:

