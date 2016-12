Uutinen

Etelä-Saimaa: Näistä tonteista taistellaan, Voisalmen toimintakeskuksen paikalle omakotitaloja Lappeenrannan Voisalmeen tulee tarjolle omakotitontteja Saimaan äärelle. Näkymät järvelle ainakin joiltakin tonteilta ovat hulppeat. Tyhjillään olevat entiset toimintakeskuksen rakennukset Niittyvillantien ja Saimaan välistä puretaan. Alustavan suunnitelman mukaan rannan tuntumaan saadaan seitsemän tonttia, joiden koot vaihtelevat 630 neliöstä runsaaseen tuhanteen neliöön. Alueelle harkittiin myös kerrostaloja, mutta kaupunki päätyi pientaloihin. — Nykyinen taloudellinen tilanne ei ole ottava kovan rahan kerrostaloille. Tiivis pientaloalue on kuitenkin ihan tehokasta maankäyttöä, selvittää kaupungin asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori. Veijovuoren mukaan Voisalmen suunnalla ei ole ollut pitkään aikaan pientalotontteja tarjolla, vaikka kysyntää olisi. — Eivätköhän nämä ole haluttuja tontteja. Suunnitelmaa on esitelty alueen asukkaille. Veijovuoren mukaan palaute oli myönteistä. Pientalot liittyvät luontevasti nykyiseen pienimuotoiseen rakentamiseen. Virallisesti kaava tulee nähtäville ensi vuoden puolella. Voisalmentien ja uuden omakotialueen väliin jää päiväkoti ja neuvola. Kaavoitettavalla tontilla olevassa vammaisten toimintakeskuksessa ilmeni pahoja sisäilmaongelmia. Sen takia päivätoiminta siirtyi väistötiloihin Taipalsaaren sairaalan osastolle syksyllä 2014. Niittyvillantien toiselle puolelle jäävä nykyinen Voisalmen kenttä on tarkoitus kaavoittaa jossakin vaiheessa asumiseen. Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiän mukaan kentät siirtyvät koulun lähelle, mikä on ollut myös alueen asukkaiden tavoitteena. — Eli pari vuotta sitten alkaneesta hankkeesta ei ole luovuttu, mutta kentän asemakaavamuutos ei ole tällä hetkellä vielä työn alla. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/22/N%C3%A4ist%C3%A4%20tonteista%20taistellaan%2C%20Voisalmen%20toimintakeskuksen%20paikalle%20omakotitaloja/2016121690634/4