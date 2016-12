Uutinen

Etelä-Saimaa: Loukkaantumisten kolhima kolmiloikkaaja Senni Salminen ei luovuta: "Odotan hallikisoja todella paljon" Imatralaisen Senni Salmisen motto voisi hyvinkin olla. vaikka läpi harmaan kiven. Imatran Urheilijoita edustava lahjakas kolmiloikkaaja on viimeisen vuoden aikana ajautunut loukkaantumiskierteeseen. Salminen on käynyt läpi kaksi nilkkaleikkausta. Viime joulukuussa häneltä pyörähti ponnistavan eli oikean jalan nilkka, viime kesänä ensimmäisten ulkoratakisojen jälkeen vuorossa oli vasen nilkka ja sen nivelsiteet. Nyt kaikki on taas kunnossa ja harjoittelu täydessä iskussa talven hallikisoja ja ensi kesän ulkoratakisoja varten. — Odotan hallikisoja todella paljon, Salminen tunnustaa. Imatralainen kuuluu Suomen Urheiluliiton nuorten EM-ryhmään. Salmisesta on povattu seuraajaa ja kirittäjää kolmiloikkaa muutaman vuoden Suomessa hallinneelle Kristiina Mäkelälle. Lue koko uutinen:

