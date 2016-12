Uutinen

Etelä-Saimaa: Lintujen talviruokintaa tulee jatkaa yhtäjaksoisesti läpi talven Suomessa pesii runsaat 240 lintulajia. Niistä noin 70 jää sinnittelemään tänne talveksi. Ihmisen järjestämä talviruokinta auttaa lintujen selviytymisessä kevääseen. Talviruokinnan aloittamisessa on tärkeä muistaa ruuan antamisen yhtäjaksoisuus kunnes maa on sulaa keväällä. Satunnaisesta ruokinnasta ei ole linnuille suurta apua. Lintujen ruokintapaikka tulisi sijoittaa ainakin kymmenen metrin päähän rakennuksista. Muuten helposti säikähtävät linnut voivat lentää ikkunoita päin. Ruokintapaikan lähistöllä kannattaa olla tiheä pensas tai puu, josta linnut saavat suojaa. Avoimia lintulautoja ja maaruokintaa kannattaa välttää, koska linnut istuvat ruuan päälle ja ulostavat siihen. Maaruokinta houkuttelee myös hiiriä ja oravia. Birdlife Suomen mukaan paras vaihtoehto olisi käyttää ruokinta-automaattia, jossa ruoka valuu säiliöstä kulutuksen mukaan kouruihin. Ruokinta-automaatin alle kertyviä siemenen- tai pähkinänkuoria kannattaa poistaa pitkin talvea. Tämä vähentää loisten yleistymistä ja tarttuvien tautien leviämistä. Tarjolla oleva ruoka vaikuttaa siihen millaisia lintuja ruokintapaikalle ilmestyy. Esimerkiksi maapähkinä on monen linnun herkkua, mutta se tulee murskata, jotta pienet linnut voivat syödä sitä. Linnuille kelpaavat myös auringonkukansiemenet, kaura, tali, hirssi ja rypsi. Lintuja ei saa ruokkia millään vettyneellä, homeisella tai suolaisella ruoalla. Ruokkiessa lintuja rasvasiementangoilla tai talipalloilla olisi syytä poistaa niistä niitä usein ympäröivät verkot. Tällöin linnuilla ei ole vaaraa juuttua verkkoon. Lähde: Birdlife Suomi Lue koko uutinen:

