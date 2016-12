Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenranta sai yrittäjiltä kiitosta yhteistyöstä, mutta moitteita päätöksenteon jahkailusta Lappeenrantalaiset yrittäjät kiittävät kaupunkia muun muassa yritysten ja oppilaitosten välisestä yhteistyöstä, mutta moitteita tuli muun muassa poliittisen päätöksenteon jahkailusta. Taloustutkimus on tutkinut elinkeinoelämän näkemyksiä kaupunkien imagosta tänä vuonna. Lappeenrannan yrittäjiltä saama kokonaisarvosana 7,33 yltää 17. sijalle maan 36 suurimman kunnan joukossa, kaupunki tiedottaa. Yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön kouluarvosana on 7,40. Se nostaa Lappeenrannan sijalle yhdeksän kaupunkien keskinäisessä vertailussa. Parhaimmat arvosanat Lappeenranta saa liikenteellisestä sijainnista ja yhteyksistä (7,45) sekä kaupunkikeskuksen kaupallisista palveluista (7,43). Yhdestätoista imagotekijästä heikoimmat arviot tulevat kaupungin markkinoinnista (6,55), kuntayhteistyön tuloksellisuudesta (6,50) sekä kunnan asioista tiedottamisesta yrityksille (6,47). Suositeltaessa Lappeenrantaa yrityspaikaksi kriitikoita oli enemmän kuin suosittelijoita. Moitteita tuli muun muassa sijainnista, suhtautumisesta yrittäjiin sekä poliittisen päätöksenteon jahkailusta. Myönteisissä arvioissa esille tuotiin sijainti, ihmiset ja yliopisto. Yleisarvosana on sama kuin vuonna 2015, mutta on parantunut vuosien 2012—2013 tasosta. Parhaimmiksi tutkimuksessa arvioitiin Kaarina, Vaasa, Joensuu ja Oulu. Suomen Yrittäjät tekivät alkuvuodesta 2016 vastaavan sisältöisen kyselyn, jonka tulokset olivat samansuuntaiset. Siinä Lappeenranta ylti maan 15 suurimman kaupungin TOP 10:een, ja Lappeenrannan kokonaisarvosanan paraneminen vuosien 2014 ja 2016 välillä oli kaupunkien joukossa ripeimpiä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/22/Lappeenranta%20sai%20yritt%C3%A4jilt%C3%A4%20kiitosta%20yhteisty%C3%B6st%C3%A4%2C%20mutta%20moitteita%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksenteon%20jahkailusta/20161995/4