Etelä-Saimaa: Kiista Ainonkadun kerrostalotontista etenee korkeimpaan hallinto-oikeuteen Lappeenrannan Ainonkatu 29:n asemakaavaa koskeva kiista etenee korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Eläkkeellä oleva rakennustarkastaja Klaus Pelkonen valitti Itä-Suomen hallinto-oikeuden marraskuussa tekemästä päätöksestä. Hallinto-oikeus hylkäsi tuolloin tontin asemakaavamuutoksesta tehdyt valitukset. Ne koskivat tontille myönnettyä lisärakennusoikeutta. Oikeus jätti valitukset osin tutkimatta. Pelkonen ihmettelee edelleen kaupungin toimintaa kaavamuutosprosessissa ja laajan rakennusoikeuden myöntämisessä. Hän uskoo, että seuraavaksi naapurit vaativat vastaavaa rakennusoikeutta. Kaupunki on toista mieltä. Lakimies Johanna Alatalo sanoo, että Lappeenranta on toiminut asiassa moitteettomasti. — Hallinto-oikeus on vahvistanut, että kaavaprosessissa on menetelty oikealla tavalla, eikä siihen sisälly epäkohtia. Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori taas sanoo, että rakennusoikeus määrittyy aina tonttikohtaisesti, eikä naapureiden kaavaprosesseja voi ennakoida. Ainonkadun kiinteistöstä on riidelty vuosikymmeniä. Aiemmin kaupunki kiisti omistajan vaatimukset lisärakennusoikeudesta, mutta kaksi vuotta sitten kaupunki päätti sallia kerrostalon purkamisen ja myönsi tontille liki kaksinkertaisen määrän rakennusoikeutta aiempaan verrattuna. Asemakaavan 1 080 neliön lisärakennusoikeudesta on kiistelty siitä asti. Korkein hallinto-oikeus käsitellee asian runsaan vuoden kuluessa. Lue koko uutinen:

