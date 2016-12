Uutinen

Etelä-Saimaa: Juha-Matti Saksa on vuoden Etelä-Karjalan ekonomi Etelä-Karjalan Ekonomit ry:n hallitus on valinnut Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtorin Juha-Matti Saksan vuoden 2016 Etelä-Karjalan ekonomiksi. Mikkeliläistaustainen Saksa on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori Lappeenrannan yliopistosta. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa yliopiston professorina ja hallintojohtajana. Viime helmikuussa Saksa aloitti nykyisessä tehtävässään. Kunniamaininnan perustelujen mukaan Saksa on rehtorina tuonut Lappeenrannan teknillistä yliopistoa esiin niin sen kotipaikkakunnalla kuin laajemminkin. Hänen positiivisuutensa ja omistautumisensa on huomattu sekä yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan keskuudessa että työyhteisön ulkopuolella. Etelä-Karjalan Ekonomien puheenjohtaja Virve Juntunen ja tiedottaja Lotta Snicker kävivät luovuttamassa kunniakirjan Juha-Matti Saksalle Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla torstaina. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/22/Juha-Matti%20Saksa%20on%20vuoden%20Etel%C3%A4-Karjalan%20ekonomi/20162000/4