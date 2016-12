Uutinen

Etelä-Saimaa: Ilkka Nokelainen on tyrmistynyt Paperiliiton vasemmistoryhmän joululahjasta Neljän SAK:laisen teollisuusliiton fuusion kaatumisesta jää paha maku Ilkka Nokelaiselle (sd.). Paperiliitto ilmoitti tänään, ettei se lähde mukaan neljän teollisuusliiton kaavailemaan fuusioon, koska liiton vasemmistoryhmä vastustaa fuusiota. Nokelainen on Paperiliiton valtuuston puheenjohtaja ja Stora Enson Imatran tehtaiden pääluottamusmies. Hän on tyrmistynyt liittonsa vasemmistoryhmän toiminnasta. Vaikka Paperiliitossa on selvä demarienemmistö, liitto ei voinut Nokelaisen mukaan tehdä muuta kuin irtautua fuusiosta. — Tällaiset hankkeet pitää rakentaa yhteistoiminnassa. Jos kolmannes Paperiliiton jäsenistä irtautuu fuusiosta, meillä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin tunnustaa tosiasia. Paperiliiton vasemmistoryhmän ilmoitus tuli Nokelaisen mukaan lähes täydellisenä yllätyksenä. Pieniä merkkejä asiasta saatiin viime viikolla. Neljän teollisuusliiton fuusiota on valmisteltu koko tämä vuosi, ja viime viikkoon saakka fuusion valmistelu on sujunut yhteisymmärryksessä. — Tällainen joululahja tuli nyt meidän vassareilta. En olisi halunnut nähdä tätä päivää. Yhtäkkiä, ilman mitään perusteluja ilmoitetaan, että tämä oli nyt tässä. Metalliliiton, TEAMin eli Teollisuusalojen ammattiliiton, Paperiliiton ja Puuliiton oli määrä yhdistää toimintansa vuoden 2018 alussa. Uudesta teollisuusliitosta olisi tullut Suomen suurin ammattiliitto. Fuusiohankkeessa vielä mukana olevat kolme liittoa arvioivat tammikuun aikana hallintoelimissään, onko fuusiohankkeella jatkomahdollisuuksia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/22/Ilkka%20Nokelainen%20on%20tyrmistynyt%20Paperiliiton%20vasemmistoryhm%C3%A4n%20joululahjasta/2016121694308/4