Uutinen

Etelä-Saimaa: Eksoten Itkonen antaa sote-päätöksille arvosanan kuusi plus Päivystävien lääkärien kato, yhtiöittäminen ja kilpailutus huolestuttavat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) toimitusjohtajaa Pentti Itkosta hallituksen eilen hyväksymissä sote-linjauksissa. — Valinnanvapauden alttarille on uhrattu kaikki muut tavoitteet, mitä uudistuksella on ollut, Itkonen sanoo. Eksoten kannalta on hänen mukaansa iso riski, että hyvään vauhtiin saatu integraatiokehitys ei todennäköisesti ihan samalla tavalla enää toteudu. — Olemme saaneet sekä hyvät toiminnalliset että erityisesti taloudelliset tulokset. Täytyy yrittää löytää sellainen ratkaisu, että sitä voitaisiin jatkaa. Itkonen ihmettelee erikoissairaanhoidon linjausta, joka merkitsee tuhansien potilaiden ja sen myötä myös erikoislääkärien siirtymistä valinnanvapausyhtiöihin. — Kuka meillä sen jälkeen päivystää, Itkonen kysyy. Yhtiöitä joudutaan Itkosen mukaan varmaan perustamaan myös Eksoteen. — Kuinka monta ja minkälaisia, on vielä epäselvää. Voisiko Eksote olla yhtenä yhtiönä, ja voisiko se yhtiö olla niin laaja, että siinä olisi jopa työterveys samassa yhtiössä. Vaikea sanoa. Jotain sellaista pitää Itkosen mukaan nyt lähteä suunnittelemaan, mikä turvaa integraation toteutumisen. Ihan heti vuonna 2019 eksotelaisille ei Itkosen arvion mukaan tapahdu mitään. — Maakunta alkaa ensin määritellä erilaisia kriteereitä tuotannolle ja hyväksyä tuottajia. Aikaa menee ennen kuin maakunta on valmis siihen, että valintoja ruvetaan tekemään. Positiivista uudistuksessa on Itkosen mukaan se, että ensihoito tulee nyt maakunnan kokoiseksi. Myönteistä on myös maakuntahallinnon syntyminen, jolloin järjestäjiä on vähemmän. — Arvosanaksi uudistukselle annan kuus plus. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/22/Eksoten%20Itkonen%20antaa%20sote-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksille%20arvosanan%20kuusi%20plus/2016121693480/4