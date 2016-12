Uutinen

Etelä-Saimaa: Valtiolle tuomitut koirat ovat edelleen omistajiensa hallussa eläintenpitokiellosta huolimatta Käräjäoikeuden valtiolle menetetyksi tuomitsemat koirat ovat edelleen kennelissään Luumäellä. Etelä-Karjalan käräjäoikeus määräsi koirien omistajille ehdollisen vankeustuomion ja kolmen vuoden pituisen koirien- ja kissojenpitokiellon 29.11. Tieto oikeuden päätöksestä menee oikeusrekisterikeskukseen ja sieltä poliisille. Poliisi sai asiaa koskevan täytäntöönpanokirjan tämän viikon maanantaina, lähes kolme viikkoa päätöksen jälkeen. — En tiedä, onko kyse postista vai byrokratian rattaista, mutta tällainen kiepaus siinä on ollut, rikoskomisario Petri Korpisammal toteaa. Poliisi aloittaa koirien noutamisen lähiaikoina. Se voi pyytää virka-apua valvontaeläinlääkäriltä. — En osaa sanoa, käytämmekö apua, Korpisammal toteaa. Uutiset koirien huonosta hoidosta ja niiden omistajien saamasta eläintenpitokiellosta ovat saaneet koiraväen ja eläintensuojelijat valppaiksi. — Olemme yrittäneet selvittää Luumäen koirien kohtaloa, kertoo Saara Joronen Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistyksestä. Yhdistys on tarjonnut viranomaisille apuaan koirien sijoittamiseen. Se on myös saanut tarjouksia sijaiskodeista. Joronen ei ole yllättynyt asian venymisestä. — On tyypillistä, että eläinsuojeluasiat Suomessa pitkittyvät. Luumäen tapauksessa on kyse noin sadasta koirasta. Joronen uskoo, että sijaiskodit näinkin monelle koiralle pystytään järjestämään, vaikka tehtävä ei ole helppo. — Koirat ovat ulkokoiria, jotka eivät helposti sopeudu kerrostalo-oloihin. Meistä vapaaehtoisista kukaan ei ole päässyt koiria näkemään, joten tarkemmin en pysty asiaa arvioimaan. Hän toivoo, että koirat saisivat uuden kodin eikä niitä päädytä lopettamaan. Eläinsuojeluyhdistys on aiemmin auttanut viranomaisia, kun yksittäisille eläimille on täytynyt etsiä kiireellinen sijoituspaikka. — Lisäksi eläinsuojelijat ovat loukuttaneet villikissalaumoja valvontaeläinlääkärin pyynnöstä, Joronen kertoo. Petri Korpisammalen mukaan poliisi saa hyvin harvoin vastaavia toimeenpanotehtäviä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/21/Valtiolle%20tuomitut%20koirat%20ovat%20edelleen%20omistajiensa%20hallussa%20el%C3%A4intenpitokiellosta%20huolimatta/2016121686421/4