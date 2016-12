Uutinen

Etelä-Saimaa: Teatteri Imatran katsojamäärät putosivat Teatteri Imatra sai tänä vuonna 150 näytökselleen noin 16 700 katsojaa. Ennalta asetettu yleisötavoite oli useita tuhansia suurempi. Verrattaessa viimeisten 12 vuoden lukuja määrä on toisiksi kehnoin. Teatterinjohtaja Timo Rissanen listaa kaksi syytä. Ensimmäinen on se, ettei keväällä kulttuuritalolla esitetty musiikkinäytelmä Hiprakkainen esiliina kiinnostanut lähellekään odotetusti. Sen 27 näytöstä keräsi vain noin 3 500 katsojaa, kun tavoite oli yli 10 000. Toinen syy on se, että teatteri toimi syyskaudella pienellä Pikku Hiisi -väistönäyttämöllä uuden teatterirakennuksen ollessa rakenteilla. Pikku Hiisi vetää 60 katsojaa. Parempi myöhään -esitykselle odotettiin syyskaudelle lähes 800:aa katsojaa. Sairaustapauksen vuoksi kaikki syksyn esitykset jouduttiin kuitenkin perumaan yhtä ennakkoesitystä lukuunottamatta. Keväällä näytelmä ehti koota katsomoon kahdeksassa esityksessä 465 katsojaa. Syksyn peruuntuneiden esitysten tilalla nähtiin Kohtalo — ihmisiä Imatralla, jonka katsojamäärä tuplaantui odotetusta reilusta tuhannesta. Sen näki 47 esityksessä 2 166 katsojaa. Kesäteatterin Kekkonen — syntymästä kuolemattomuuteen esitettiin 35 kertaa. Katsojia se sai lähes odotetusti, 9 051. Vuoden muut näytelmät olivat lastenteatteria. Herra Hakkaraisen seitsemän ihmettä sai kolmessa näytöksessä 135 katsojaa ja Kaunotar ja Hirviö 30:ssä 1 345. Lue koko uutinen:

