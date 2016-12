Uutinen

Etelä-Saimaa: Taiteilijakommuunissa on tilaa ajatella ja työskennellä Tirilän taiteilijakommuunissa asuvat Ella Silvennoinen, Maaria Jokimies ja Aatu Yli-Rahko kertovat, että kimppakämpässä houkutti tila, ja lisäksi se, että kaikki maksavat vuokraa nyt paljon vähemmän kuin yksiö maksaisi. Kaikille riittää myös työtilaa, joten erillisiä työhuoneitakaan ei tarvitse vuokrata muualta. — Täällä on tilaa ajatella. Jos ajatukset jäävät jumiin johonkin, voi ottaa kierroksen talon ympäri, Yli-Rahko kertoo. Kolmikko on asunut lappeenrantalaisessa omakotitalossa kolmisen viikkoa. Alun perin Silvennoinen ja Jokimies saivat idean kämppiksiksi muuttamisesta. Myöhemmin mukaan liittyi myös Yli-Rahko, joka oli kyllästynyt yksiössä elämiseen. Kaikki ovat liikkuneet samoissa porukoissa jo pitkään, mutta tutustuneet paremmin vuoden—parin sisään. Jokimies valmistui keväällä kuvataitelijaksi Lahden taideinstituutista. Hän sai muilta luvan varata lasitetun terassin työhuoneekseen. Paksun oven takaa öljyvärin hajut eivät pääse muualle asuntoon. Teatteripukusuunnittelijaksi valmistunut Silvennoinen säilyttää ompelukonettaan omassa huoneessaan. Yli-Rahkon soittimia on ympäri taloa, ja omassa huoneessaan hänellä on äänitysvälineet. Toistaiseksi kenenkään työskentely ei ole tullut muiden tielle. Kaikki osaavat kunnioittaa toisten omaa tilaa ja työskentelyrauhaa. — Toisaalta, jos vaikka Maaria maalaa myöhään, joku muu voi laittaa ruokaa ja hän voi tulla valmiiseen pöytään, sanoo Ella Silvennoinen. Luovuus on asukkaiden mukaan kulunut lähinnä kämpän laittamiseen. — Tämä on yksi iso installaatio, jossa on monta pientä installaatiota. Jokaisen kädenjälki näkyy, sanoo Yli-Rahko. Lue koko uutinen:

