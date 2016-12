Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuu 168 opiskelijaa – katso lista täältä Saimaan ammattikorkeakoulussa vietetään keskiviikkona joulukuun valmistujaisia. Linnalan ja Skinnarilan kampuksilta valmistuu yhteensä 168 opiskelijaa. Heistä 145 on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon ja 25 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Katso lista valmistuneista alta.Liiketalous, Lappeenranta Tradenomi (AMK)Degree Programme in International Business: Gladkoskok Kristina, Venäjä; Muhonen Santeri, Lappeenranta; Tcoriev Artem, Lappeenranta; Toivonen Kim, Lappeenranta; Veselova Anna, Venäjä.Liiketalouden koulutusohjelma: Kärkkäinen Taru, Raasepori; Lassila Anna-Sofia, Lappeenranta; Saarainen Minna, Espoo; Vanhanen Julia, Lappeenranta.Tradenomi (ylempi AMK)Liiketalouden ylempi AMK-koulutus: Karvinen Ann-Mari, Lappeenranta.Master’s Degree Programmme in International Business Management: Dragusha Cajup, Britannia.Tekniikka, Lappeenranta Insinööri (AMK)Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma: Hämäläinen Virve, Imatra; Kajanoja Otto, Lappeenranta; Tervo Tuomas, Lappeenranta; Vilkko Satu, Imatra. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus: Arabov Aleksandr, Venäjä; Bogun Inna, Venäjä; Korovina Maria, Venäjä; Martianov Vitalii, Venäjä; Mosienko Oksana, Venäjä; Popov Leonid, Venäjä.Rakennustekniikan koulutusohjelma: Norokivi Tomi, Porvoo.Tietotekniikan koulutusohjelma: Koskelainen Juha, Lappeenranta; Laine Esa, Lappeenranta.Rakennusmestari (AMK)Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma: Jäppinen Pekka, Lappeenranta; Kankkunen Juha, Taipalsaari; Paavilainen Tommi, Espoo; Ristavaara Panu, Riihimäki; Sinisalo Petri, Hyvinkää; Sirenne Onni, Lappeenranta; Skyttä Henri, Imatra; Turunen Sami, Lappeenranta; Valmi Mikko, Imatra; Yli-Torkko Jani, Lappeenranta.Insinööri (ylempi AMK)Rakentamisen koulutusohjelma: Hakonen Raimo, Helsinki.Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Ensihoitaja (AMK)Adam Linda, Jyväskylä; Issakainen Tiia-Maarit, Rantasalmi; Jäämaa Jarmo, Hämeenkoski; Karstila Heini, Lappeenranta; Konttori Heli, Hollola; Kyllönen Laura, Kuusamo;Rantalainen Jonna, Mikkeli; Ruti Laura, Lappeenranta; Ulmanen Kaisa, Siilinjärvi; Ulmanen Pipsa, Lappeenranta.Fysioterapeutti (AMK)Dillström Annina, Lappeenranta; Hilkko Elina, Lappeenranta; Honka Laura, Turku; Hyyrynen Eevastiina, Lappeenranta; Jurva Veera, Oulu; Jussila Katariina, Lappeenranta; Kalvio Elina, Nastola; Kauppila Samu, Kouvola; Kirvesmies Salli, Lappeenranta; Knuuttila Otso, Nurmijärvi; Kotajärvi Tiia, Lappeenranta; Levänen Tuomo, Lappeenranta; Liukko Emma, Jyväskylä; Myllynen Mimmi, Lappeenranta; Paakki Elisa, Taipalsaari; Rytkönen Valtteri, Varkaus; Sorvali Aleksi, Lappeenranta; Syrjänen Elina, Järvenpää; Tuunila Niina, Lappeenranta; Törö Teemu, Lappeenranta; Valjakka Juho, Lappeenranta; Vartiala Aino, Lappeenranta; Villinger Ellinoora, Lappeenranta.Sairaanhoitaja (AMK)Fränti Iiris, Lappeenranta; Hallén Mattias, Lappeenranta; Heiskanen Minttu, Hämeenlinna; Julkunen Seppo, Lappeenranta; Kimari Riikka, Lappeenranta; Leinonen Isabella, Imatra; Luostarinen Auli, Lappeenranta; Matikainen Minna, Imatra; Ollikainen Elena, Taipalsaari; Peippo Satu, Lappeenranta; Pulkkinen Mirja, Taipalsaari; Risu Emmi, Lappeenranta; Salonen Suvi, Lappeenranta;Sinkkonen Sina, Luumäki; Suurpää Sanna, Lappeenranta; Takkunen Noora, Lappeenranta; Tanninen Essi, Helsinki; Wallenius Elina, Imatra; Vesala Juuli, Lemi.Terveydenhoitaja (AMK)Pöllänen Kati, Lappeenranta; Salonen Satu, Imatra.Sosionomi (AMK)Hietavuori Taru, Porvoo; Jämsén Tessa, Lappeenranta; Kervinen Lotta, Lappeenranta; Kiiskinen Mikko, Lappeenranta; Koli Tanja-Mariel, Lappeenranta; Kuittinen Reetamari, Tampere; Lampinen Essi, Vantaa; Lehto Oili, Lappeenranta; Lyijynen Jonna, Lappeenranta; Malkki Päivi, Taipalsaari; Mentula Lilli, Lappeenranta; Meuronen Pirjo, Lappeenranta; Mikkola Riikka, Lappeenranta; Niinivaara Satu, Imatra; Oinonen Sanna, Lappeenranta; Olkkonen Miia, Lappeenranta; Pitkänen Tiina, Kuopio; Purho Riikka, Lappeenranta; Purhonen Niina, Imatra; Rajaniemi Frida-Liina, Jyväskylä; Reinikainen Essi, Kouvola; Skoutti Miia, Lappeenranta; Suomalainen Ulla, Lappeenranta; Tiainen Hanna, Lappeenranta; Tikka Annaliina, Joensuu; Timperi Riikka, Lappeenranta; Tomppo Sanna, Lappeenranta; Vanamo Saila, Savitaipale; Vertanen Kiira, Lappeenranta.Toimintaterapeutti (AMK)Klar Tiina, Imatra; Munukka Anna, Lappeenranta; Teno Maarit, Lahti; Vanamo Pirita, Lahti; Väre Eetu, Lappeenranta.Ensihoitaja (ylempi AMK)Jauhanen Anna-Liisa, Lappeenranta; Pätilä Jonna, Lappeenranta; Venesoja Anu, Imatra.Fysioterapeutti (ylempi AMK)Huuskonen Merja, Kouvola; Majander Tiina, Pyhtää.Sairaanhoitaja (ylempi AMK)Kauppi Anu, Lappeenranta; Kuitikka Eeva, Mikkeli; Luostarinen Kaisa, Imatra; Maaronen Anu, Lappeenranta; Multanen Emma, Lappeenranta; Seppälä-Näkki Tuija, Lappeenranta.Sosionomi (ylempi AMK)Pekki Mervi, Lappeenranta.Terveydenhoitaja (ylempi AMK)Lapatto Mia, Lappeenranta; Vilén Tuula, Kouvola.Hotelli- ja ravintola-ala, Imatra Restonomi (AMK)Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management: Churina Aleksandra, Venäjä; Levkovich Taisia, Venäjä; Rakovets Elizaveta, Venäjä; Sinodalova Mariia, Venäjä.Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma: Airikka Jasmine, Hamina; Hynninen Reetta, Lappeenranta; Jäppinen Sini, Imatra; Kilappa Kia, Imatra; Koskinen Henri, Akaa; Lindewall Kiia, Mikkeli; Lääperi Mari, Lappeenranta; Maljanen Sara, Lappeenranta; Rautio Päivi, Lappeenranta; Rämä Martin, Hamina; Tukiainen Minni, Lappeenranta; Uosukainen Niina, Imatra.Kuvataide, Imatra Kuvataiteilija (ylempi AMK)Auvinen Marko, Tampere; Heikkinen Teemu, Imatra; Koyama Yasushi, Helsinki; Kunnas Eila, Nastola; Leskinen Eliisa, Imatra; Nuutinen Maria, Lappeenranta; Suvela Jarkko, Turku. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/21/Saimaan%20ammattikorkeakoulusta%20valmistuu%20168%20opiskelijaa%20%E2%80%93%20katso%20lista%20t%C3%A4%C3%A4lt%C3%A4/2016121689188/4