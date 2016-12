Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaa saa uuden ja entistä tehokkaamman jäänmurtajan – pystyy avaamaan 12,6 metrin levyisen kulku-uran Saimaalle on haussa nykyistä tehokkaampi jäänmurtaja. Uusi murtaja pystyy avaamaan syväväylälle vähintään 12,6 metrin levyisen kulku-uran. Nykyinen sopimuskalusto ei siihen pysty. Liikennevirasto on avaamassa aluksesta kilpailutusta. Uusi murtaja aloittanee työt talvikaudella 2018—2019. Varustamot voivat osallistua rakentamalla uuden murtajan tai tehostamalla vanhaa kalustoaan. Talviliikennettä avustaa jatkossakin vähintään kolme alusta. On havaittu hyväksi, että tehokkain murtaja avaa väylää ja avustaa hankalimmissa jääoloissa. Lisäksi apuna on yhdestä kahteen alusta. Kun väylä on saatu auki, myös heikkotehoisemmat alukset pystyvät pitämään väylän avattuna. Liikennevirasto ostaa jäänmurtopalvelun varustamoilta. Viraston ylitarkastaja Jukka Väisänen arvioi, että varustamoilla on kiinnostusta osallistua kilpailutukseen. — Osallistujia on varmasti enemmän kuin yksi tai kaksi. Tehokkaan murtajan kehittämiseen ja investointiin houkuttaa myös se, että sopimuskausi pidentyy nykyisestä kolmesta vuodesta kymmeneen vuoteen. Väisäsen mukaan pitää ottaa huomioon, millaisin ehdoin jään murtaminen Saimaalla sopii varustamoiden liiketoimintaan. Saimaan talvi ei yksinään riitä työllistämään yhtään alusta, vaan kyse on muutamasta sesonkikuukaudesta. Varustamoiden vastaukset ovat selvillä huhtikuussa, ja Liikennevirasto valitsee hinta- ja laatuluokaltaan parhaat vaihtoehdot kesään mennessä. Viimeksi tammikuussa Liikennevirasto joutui sulkemaan etuajassa syväväylän Kiteen Puhokseen. Syynä oli väylälle pakkautunut teräsjää, jonka edessä murtaja joutui nöyrtymään. Liikennevirasto kehittelee parhaillaan uudentyyppistä moottoroitua irtokeulaa jäänmurtoa varten yhteistyössä Ruotsin ja Viron kanssa. Väisäsen mukaan uusi keula emoaluksineen ehtinee Saimaalle vuonna 2019. Suunnittelu on edennyt tähän mennessä lupaavasti. Työn tuloksia voidaan hyödyntää koko Itämeren alueella. — Uuden kehittely on tuonut myönteistä pöhinää jäänmurtoon ja talvimerenkulkuun. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/21/Saimaa%20saa%20uuden%20ja%20entist%C3%A4%20tehokkaamman%20j%C3%A4%C3%A4nmurtajan%20%E2%80%93%20pystyy%20avaamaan%2012%2C6%20metrin%20levyisen%20kulku-uran/2016121688796/4