Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPan Janne Kettunen pysyy lainalla Savonlinnassa kauden loppuun SaiPa on lainannut hyökkääjä Janne Kettusen Savonlinnan SaPKolle loppukauden ajaksi. Kettunen, 22 , on edustanut SaPKoa Mestiksessä tällä kaudella 12 ottelussa ja tehnyt niissä 4+4=8 pistettä.Kuluvan kauden alussa Kettunen pelasi SaiPassa kolme liigaottelua ja viisi ottelua Mestarien liigassa.Kettunen on SaiPan oma kasvatti. Nuorten SM-liigassa hän on pelannut 209 ottelua tehoin 68+67=135. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/21/SaiPan%20Janne%20Kettunen%20pysyy%20lainalla%20Savonlinnassa%20kauden%20loppuun/2016121690455/4