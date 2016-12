Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPa viettää joulua taulukon hännillä – Mitä mieltä olet joukkueen alkukaudesta? Anna äänesi kuulua SaiPa majailee tällä hetkellä jääkiekkoliigan sarjataulukon toiseksi viimeisellä sijalla. Takana on ainoastaan Rauman Lukko, joka sekin hengittää niskaan kolmen pisteen päässä. Viime kaudella runkosarjassa viidenneksi sijoittuneelta joukkueelta odotettiin paljon enemmän. Kun menestys on ollut vaisua, myös yleisö on hylännyt joukkueen. SaiPan kotiotteluissa on käynyt keskimäärin vain 3144 katsojaa. Viime kaudella SaiPan kotiotteluiden yleisökeskiarvo oli 3818. Joulutauolla on aika arvioida joukkueen alkukausi. Kerro näkemyksesi alla olevissa äänestyksissä. Voit myös kommentoida jutun kommenttiosioon. Lue koko uutinen:

