Uutinen

Etelä-Saimaa: SSR Kaakkois-Suomi rakentaa uuden Motonetin Lappeenrantaan Rakennusyhtiö SSR Kaakkois-Suomi rakentaa Lappeenrannan uuden Motonetin. Motonetin omistava Broman group ja SSR Kaakkois-Suomi ovat sopineet, että SSR Kaakkois-Suomi on rakennushankkeen pääurakoitsija. Sopimuksen arvoa ei julkistettu. Motonetin uusi tavaratalo rakennetaan Lappeenrannan Hyrymäkeen Broman groupin tontille AD-varaosamaailman viereen. Rakennustyöt alkavat välittömästi, ja urakan on tarkoitus valmistua elokuussa 2017, SSR Kaakkois-Suomi kertoo tiedotteessaan. Broman group osti Lappeenrannan kaupungilta piennaralueita Kuutostien rampin ja Vanhan Viipurintien väliseltä alueelta. Yhtiö maksoi noin 9 900 neliöstä maata hieman alle 425 000 euroa. Motonet on nyt vuokratiloissa Vanhan Viipurintien toisella puolella, Intersportin ja Puuilon välissä. Broman group haluaa autotarvikeketjulleen uudet ja noin tuhat neliötä nykyistä suuremmat tilat, koska asiakkaita riittää ja liikevaihto kasvaa. Lue koko uutinen:

