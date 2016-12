Uutinen

Etelä-Saimaa: Presidenttien kokki muutti Ohtaniemeen Sarajärvelle — ”nykyään ei tule sellaisia juttuja, joista en selviäisi” Täysin syrjäseudulla, melkein 400 neliötä ja valtava pihapiiri. Lähimpään naapuriin useita kilometrejä. — Otan työn reunasta kiinni ja teen, vastaa Riitta Laitinen tomerasti, kun ihmiset hämmästelevät hänen asumistapaansa. Helsingissä syntynyt Laitinen muutti Sarajärvellä Ohtaniemessa sijaitsevalle sukutilalleen reilu viisi vuotta sitten. Helsinkiläistytöksi itseään kutsuva Laitinen eli tuolloin avoliitossa. Mukana muutti avomies. Tänä syksynä mies sai kuitenkin tarpeekseen pitkistä työmatkoista ja syrjässä asumisesta. Naapureiden pyyteetön auttaminen jaksaa ilahduttaa Laitista aina vaan. — Kun kuulivat minun jääneen tähän yksin, niin moni soitti että apua voi soittaa mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Syrjässä yksin asuminen ei Laitista pelota, vaikka sitä joku voisi luulla. Elämä on kouluttanut. — En minä osaa pelätä täällä. Nykyään ei tule sellaisia juttuja, joista en selviäisi, Laitinen tuumii. Kolmen presidentin kokki Riitta Laitinen on aloittanut keittiötyöt 17-vuotiaana Kalastajantorpalta Helsingistä. Hän on opiskellut kokiksi ja myöhemmin vielä keittiömestariksi. Vuonna 1987 hän pääsi töihin tasavallan presidentin kesäasunnolle Kultarantaan Naantaliin. Laitinen oli tuolloin 22-vuotias, Suomen presidenttinä toimi Mauno Koivisto. Laitinen jatkoi presidenttien kokkina vielä Koiviston kauden jälkeenkin. Hän oli puoli vuotta töissä Ahtisaarilla, sen jälkeen Halosella. Näiden kolmen presidenttiparin kuvat ovat omistuskirjoitusten kera kehyksissä Laitisen kotona Ohtaniemessä. Välillä Laitinen kävi vaikuttamassa myös ulkomailla. Hän oli töissä muun muassa Tallinnan suurlähetystössä kolme vuotta ja Budabestin suurlähetystössä viisi vuotta. Myös Brysseli tuli tutuksi, sillä Laitinen oli siellä Euroopan Unionin suurlähettilään keittiömestarina kolme vuotta. — Halonenhan minulle silloin sanoi, että olen kuin bumerangi; maailmalle kun heittää, niin takaisin kyllä tulee. Niinistön kaudella Laitinen on ollut mukana hoitamassa tämän ensimmäisiä Linnan juhlia. Noheva koti-ihminen Pitopalveluyritystä Ohtaniemen pidot luotsaava Riitta Laitinen kuvailee aina olleensa koti-ihminen, vaikka hän onkin ehtinyt viilettää maailmalla. Nykyään parasta on saada olla kotona. Siivouspäivisin iso talo ei ole kiva, muuten kyllä. Tekemistä riittää aina. — Yritän siivota osissa. Kun muutin tänne, niin opin sanan noheva. Sen verran noheva olen, että kyllä minä täällä pärjään. Joulun Laitinen viettää äitinsä kanssa. Ohtaniemessä, missäs muualla. Äiti ehdotti menemistä esimerkiksi johonkin kylpylään, mutta tytär ei innostunut. — Lämmitetään rantasauna kotona, Riitta Laitinen tuumaa. Sitä ennen on luvassa muut perinteet: joulurauhan julistuksen seuraaminen, puuro, kirkkokäynti, hautausmailla vierailu ja jouluruoka. Lue koko uutinen:

