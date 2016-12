Uutinen

Etelä-Saimaa: Päävalmentaja Ari Santasen vaikea alkukausi: ”Kaikki me haluamme, että menisi hyvin” Ari Santasen yhteinen taival SaiPan edustusjoukkueen kanssa on kestänyt pitkälti yli kaksikymmentä vuotta. Alku päävalmentajan roolissa on ollut kuitenkin vaikea. SaiPa viettää joulun jääkiekkoliigan sarjataulukon toiseksi viimeisenä. Santasen mukaan jokainen päivä joukkueen päävalmentajana on ollut joka tapauksessa antoisa. — Joka päivä on meille mittari. Eihän kukaan haluaisi, että tulos on tässä vaiheessa tämä. Kaikki me haluamme, että menisi hyvin, Santanen sanoo. Kun vastoinkäymisiä tulee ja menee heikosti, tehtäviä töitä on paljon enemmän kuin menestyksen hetkellä. — Tämä on valmentajan ja jääkiekkoilijan arkea, sitä todellista työntekoa. Meidän pitää ratkoa näitä ongelmia parhaan osaamisemme mukaan. SaiPa on hävinnyt tukun tasaisia otteluita, mikä on tehnyt tiestä raskaan. — Tasaisten otteluiden voittaminen on asia, joka antaa jotain, millä kasvattaa ja viedä tätä juttua eteenpäin. Olemme jääneet niistä nyt paitsi. Santasen mukaan SaiPalla on parannettavaa joka saralla, mutta puolustus- ja erikoistilannepelaaminen ovat edelleen ykkösjutut. — Jos emme pysty tekemään montaa maalia, meidän täytyy vain puolustaa tiukemmin ja tiukemmin. Siitä se on kiinni. Ja kyllähän ylivoimalla ja hyökkäyspelillä pitää saada tulosta jollain keinoilla. Santasen mukaan on hyvä, että pelaajat pääsevät lyhyellä joulutauolla perheidensä pariin ja saavat ajatuksia muualle jääkiekosta. — Toivottavasti tulemme joulun jälkeen vähän raikkaampina töihin. Lue koko uutinen:

