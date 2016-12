Uutinen

Etelä-Saimaa: Kouvolan Keltakankaan mopokolarissa kuoli vuonna 2001 syntynyt poika Kouvolan Keltakankaan tiistai-illan liikenneonnettomuudessa kuollut on vuonna 2001 syntynyt poika. Onnettomuus tapahtui Kenraalintiellä tiistaina kello 17. Myös toinen samana vuonna syntynyt mopoilija loukkaantui samassa tilanteessa. Onnettomuus tapahtui, kun raskas ajoneuvoyhdistelmä törmäsi Kenraalintiellä kahteen mopoon. Rekan kuljettajan osalta asiaa tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksena. Alkoholilla ei ollut osuutta asiaan. Onnettomuus tapahtui tieosuudella, jossa oli 50 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Tie on valaistu. Kaikki osapuolet olivat liikkeellä samaan suuntaan, Keltakankaalta kohti Myllykoskea. Suomalaisissa rekisterikilvissä olleessa täysperävaunussa ei onnettomuustutkijoiden mukaan ollut lastia, ja sen kuljettaja on suomalainen. Lue koko uutinen:

