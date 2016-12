Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaislarantaan ei tulekaan kerrostaloja, mutta liikenneympyrä tulee Pienkerrostalot karsiutuivat Lappeenrannan Voisalmen Kaislarannan kaavasuunnitelmasta. Liikenne ratkaistiin kiertoliittymällä. Ilkivallan kohteeksi joutunut leirikeskus on hiljattain purettu. Kaislarannan rantarinteeseen tulee suunnitelman mukaan omakoti- ja rivitaloja. Sammaltien omakotitalojen ja Saimaan rannan välisen metsikön kaavasuunnitelma on keventynyt joitakin vuosia sitten esitellystä versiosta. Edellisessä suunnitelmassa oli seitsemän pienkerrostaloa. Alueen läpi kulkenut tie on nyt korvattu alueen perälle päättyvällä Tupasvillankujalla. Sisäänajo alueelle ei uudessa suunnitelmassa kulje Sammaltieltä vaan Sammaltien ja Vanamotien risteykseen tulevan uuden kiertoliittymän kautta. Kaupungin asemakaava-arkkitehdin Matti Veijovuoren mukaan yhtenä lähtökohtana on ollut jättää rantavyöhyke yleiseen käyttöön. Rannan tuntuman polku säilyy. Yli viiden hehtaarin alueen rakennusoikeus on vain hieman pienentynyt aiemmasta versiosta. Kaavasuunnitelmia on esitelty alueen asukkaille. Näillä näkymin varsinainen kaavaluonnos tulee nähtäville ensi vuoden alkupuolella. Edellinen kaavaversio ei edennyt viralliseen valmisteluun. Kaislarannan alueen omistaa Lappeenrannan seurakuntayhtymä. Yhtymän talousjohtaja Irmeli Hakkarainen kertoo, että aiempi suunnitelma herätti vastarintaa. Sen perusteella kaavaa on nyt muokattu. — Kun alueelle ei tule läpiajoa, se pysyy rauhallisena omakotialueena. Suunnitelmassa seurakunnalle on varattu tontti omiin tarpeisiin, esimerkiksi perhe- ja kerhotoimintaan. Alueen kaavoitusta on valmisteltu yli kymmenen vuotta. Seurakuntayhtymä aikoo myydä tontit yksi kerrallaan. — Ainakaan vielä ensi vuonna ne tuskin myyntiin ehtivät. Ehkä vuonna 2018, jos kukaan ei valita kaavasta, arvioi Hakkarainen. Tonteista on kyselty jo vuosia. — En usko, että tontit jäävät käsiin. Ovathan ne lähellä rantaa ja keskustaakin, sanoo Hakkarainen. Lue koko uutinen:

