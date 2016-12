Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaamos alkaa taittua perjantaina — auringonpaistetunteja ei Etelä-Karjalassa enää mitata Tänään, talvipäivänseisauksena, päivän pituus on Lappeenrannassa 5 tuntia 31 minuuttia. Lappeenrannassa aurinko nousee 9.20 ja laskee 14.51. Huomenna torstaina päivä on Lappeenrannassa vielä minuutin lyhyempi kuin keskiviikkona. Valo alkaa kuitenkin hiipiä minuutti minuutilta takaisin jo perjantaina. Vuoden synkin aika on tänä vuonna Etelä-Karjalassa monista tuntunut tavallista valoisammalta. Ensilumi satoi maahan 26. lokakuuta, ja 9. marraskuuta lunta tuli pitkälti toistakymmentä senttiä. 19. alkanut lumeton jakso jäi alle viikon mittaiseksi. — Lumi voi heijastaa jopa 80—90 prosenttia saapuvasta valosta, joten valon määrä lähes kaksinkertaistuu, Kaisa Solin Ilmatieteen laitoksen ilmastopalvelusta huomauttaa. Lisäksi lumi on ollut enimmäkseen kuivaa. Märkä lumi heijastaa valoa vähemmän kuin kuiva ja lisää valoisuutta vain noin puolella. Lunta oli eilen Lappeenrannan Lepolan mittauspisteessä 13 senttiä. Virolahdelta Savonlinnaan ulottuvalla alueella lunta oli 5—22 senttiä. Ilmatieteen laitokselta arvioidaan, että lunta riittänee jotenkuten jouluun, sillä sää ei lämpene pahasti. Tilastotietoa siitä, miten paljon aurinko on Etelä-Karjalan kaamosta valaissut, ei enää saada. Ilmatieteen laitos on lopettanut Etelä-Karjalassa auringonpaistetuntien mittaamisen. Elokuuhun asti auringonpaistetta mittaava laite oli Lepolan mittausasemalla ja sitä ennen lentokentällä. Aiemmin aurinko on paistanut Lappeenrannassa joulukuussa keskimäärin 17 tuntia. Aurinkoisten tuntien määrä vaihtelee paljon. Esimerkiksi vuoden 2008 joulukuussa aurinko ei näyttäytynyt tunninkaan ajaksi. Vuodesta 1980 alkaneen 30-vuotisjakson aikana aurinkoisin joulukuu oli vuonna 1995, jolloin aurinko paisteli Lappeenrannassa peräti 43 tuntia. Etelä-Karjalaa lähin mittausasema auringonpaisteelle on nyt Kouvolan Utti, jossa aurinko on tässä joulukuussa paistanut kahdeksan tuntia. Keskimäärin Utissa on joulukuussa 16 paistetuntia. Lue koko uutinen:

