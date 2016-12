Uutinen

Etelä-Saimaa: Hannu Hautala on Nordkalkin uusi toimitusjohtaja Hannu Hautala on nimitetty kalkkikiviyhtiö Nordkalkin toimitusjohtajaksi. Hautala aloittaa uudessa tehtävässään 2. tammikuuta. Hautala, 51, on diplomi-insinööri. Viimeksi hän on työskennellyt teräsyhtiö Outokummun Suomen yksikön johtajana. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Elcoteqissä, Flextronicsissa ja Rautaruukissa. — Hannulla on erinomainen kokemus teollisuudesta, mikä on suuri etu Nordkalkin kasvutavoitteita ajatellen. Olen erittäin mielissäni, että voimme nimittää näin korkean tason ammattilaisen, jolla on vankka kokemus Euroopan terästeollisuudesta, Nordkalkin hallituksen puheenjohtaja ja Rettig groupin toimitusjohtaja Tomas von Rettig sanoo tiedotteessa. Sijoitusyhtiö Rettig group omistaa Nordkalkin. Hautala seuraa toimitusjohtajan tehtävässä Tarmo Tuomista, joka on toiminut Nordkalkin virkaatekevänä toimitusjohtajana syyskuusta lähtien, kun toimitusjohtaja Jarkko Kaplin jätti tehtävänsä. Ensi tammikuusta lähtien Tuominen toimii Nordkalkin varatoimitusjohtajana ja toimitusketjujohtajana. Nordkalkilla on toimintaa 11 paikkakunnalla Suomessa. Lappeenrannassa yhtiöllä on kaivos, jauhatuslaitos, kaksi rikastamoa ja myyntikonttori. Lisäksi Lappeenrannassa toimii Nordkalkin tytäryhtiö Suomen Karbonaatti. Työntekijöitä Nordkalkilla ja Suomen Karbonaatilla on Lappeenrannassa yhteensä noin 150. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/21/Hannu%20Hautala%20on%20Nordkalkin%20uusi%20toimitusjohtaja/2016121689864/4