Uutinen

Etelä-Saimaa: Asuntokauppa on piristynyt Etelä-Karjalassa hieman viime vuodesta Asuntoja on myyty Etelä-Karjalassa tänä vuonna hieman enemmän kuin viime vuonna. Hyvät talousuutiset ja matalat korot ovat kiinteistönvälittäjien mukaan rohkaisseet ihmisiä tekemään ostopäätöksiä. Asuntojen keskimääräiset neliöhinnat sen sijaan ovat pysyneet samalla tasolla kuin viime vuonna. — Asuntokauppojen määrä Lappeenrannassa ja koko Etelä-Karjalassa on noussut jonkin verran viime vuodesta. Suunta on ylöspäin, Remax-asuntomeklareiden yrittäjä Mika Laitinen Lappeenrannasta sanoo. Kiinteistömaailman yrittäjä Henri Pohjalainen Imatralta kertoo, että kysyttyjä ovat keskustan palveluiden äärellä olevat asunnot ja omakotitalot, joita ei tarvitse remontoida. Kesämökkejä on tänä vuonna myyty selkeästi viime vuotta enemmän, Etelä-Karjalan OP-kiinteistökeskuksen toimitusjohtaja Mirja Järvenpää sanoo.

