Etelä-Saimaa: Yhtä judoa koko perhe – ”Kaikki heittely on todella kivaa ja kisat kanssa” Koko Haikulaisten perhe on judokärpäsen puraisema. Veljeksistä vanhin, 13-vuotias Joonas Haikulainen aloitti Lappeenrannan Kamizan muksujudossa vuonna 2009. Aikaa myöten hänen innostuksensa tarttui myös pikkuveljiin Timiin ja Tuomakseen. — Kaveri ehdotti minulle judoa. Kävin testaamassa ja se tuntui todella kiinnostavalta lajilta. Siitä se lähti eteenpäin. Kaikki heittely on todella kivaa ja kisat kanssa, Joonas Haikulainen kertoo. Lopulta myös vanhemmat saatiin houkuteltua tatamille. Se tapahtui syksyllä 2014. — Kamizassa kehitettiin aikuisten intensiivikurssi, jonka avulla myös täydet vasta-alkajat voivat päästä nopeasti touhuun mukaan. Nyt onkin jo kolmas intensiivikurssi menossa aikuisille. Aika monta uutta aikuista on aloittanut lajin, Timo Haikulainen kertoo. — Minä päädyin sinne ehkä puolivahingossa. Timo sitä vakavissaan harkitsi, mutta ne olivat merkanneet, että vaimo tulee myös, Katja Haikulainen puolestaan naurahtaa. Hän myöntää, että alussa piti ylittää itsensä. — Piti uskaltaa antaa kaverin paiskata ja heittää. Alussa tuntui vähän, että miten tästä selviää. Vuorotöiden takia Katja Haikulainen ei ole päässyt viimeisen vajaan vuoden aikana itse juurikaan harjoittelemaan, mutta tatamin reunalta hän ei ole päässyt pois. — Joonas treenaa keskimäärin kuudesti viikossa ja siihen viikonlopun kisareissut päälle. Timi ja Tuomas treenaavat kolme kertaa viikossa. Hänen mielestään jokaisen vanhemman pitäisi ainakin kerran tai pari kokeilla oman lapsen harrastusta. — Se avartaa paljon. On helppo huutaa kisakatsomon reunalla, että jaksaa jaksaa, ennen kuin itse kokeilee, millaista se oikeasti on. Judossa on paljon sellaista fyysistä puolta, missä joutuu aika koville. Seuraavaksi judokat ottelevat kotitatamilla. Lappeenrannan urheilutalossa lauantaina 7. tammikuuta järjestettävistä Willimies-Shiai-kisoista on tarkoitus tehdä jokavuotinen tapahtuma. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/20/Yht%C3%A4%20judoa%20koko%20perhe%20%E2%80%93%20%E2%80%9DKaikki%20heittely%20on%20todella%20kivaa%20ja%20kisat%20kanssa%E2%80%9D/2016121675352/4