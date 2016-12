Uutinen

Etelä-Saimaa: Vammaisten toimintakeskukselle ei vain löydy tiloja, Eksote yrittää taas Vammaisten ihmisten toimintakeskukselle Taiskalle ei ole löytyä uusia tiloja. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) etsi ensin vuosia väistötiloja sisäilmaongelmien rasittamille tiloille Voisalmessa. Väistötilat löytyivät syksyksi 2014 Taipalsaaren sairaalasta, mutta pysyviä tiloja ei ole järjestyä millään. Evakon Saimaanharjulla sairaalaosastolla uumoiltiin päättyvän viimeistään vuoden 2015 lopulla. Eksoten yritys saada uudet tilat Lappeenrannan keskustaan Koulukadulle kariutuivat. Tilojen piti valmistua nyt vuodenvaihteen jälkeen, mutta taloa ei edes alettu rakentaa. Rakennusliike Lemminkäinen ja talon ostajaksi kaavailtu Suomen Seniorikodit eivät päässeet sopimukseen. Taipalsaarella saatetaan pysyä vielä ensi vuosikin. Eksotella on suunnitelma uudesta keskuksesta keskustan tuntumaan. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan Marja Kososen mukaan neuvottelut ovat kesken. — Toiveena on, että kevätkauden aikana voisi päästä rakennustöihin, sanoo Kosonen. Taiskan 31 asukasta mielisivät keskustaan. — Tämä on kiva paikka, mutta keskusta olisi parempi. Siellä shoppailu olisi helpompaa, perustelee muuttotoiveita asiakas Tuomas Haaparanta. Asiakkaista suurin osa on Lappeenrannan kaupungin alueelta, ja Taipalsaari tuntuu syrjäiseltä paikalta. Useimmat asiakkaat joutuvat tulemaan taksilla, kun bussiyhteydet ovat huonot ja matalalattiabusseja ei ole. Sairaalaosastoa ei ole suunniteltu päivätoimintayksikön tarpeisiin, vaikka tilat onkin saatu viihtyisiksi. Taiskan henkilökunta eivätkä asiakkaat ole kovin pahoillaan Koulukatu-suunnitelmien tyssäämisestä. — Olimme toivoneet pääsyä keskustaan, mutta Koulukadulla ei olisi ollut ollenkaan pihaa, selvittää päivätoimintakeskuksen johtaja Mirja Jantunen. Etelä-Karjalan osuuspankin uuden toimitalon viereinen tontti Koulukadun puolella pysyy toistaiseksi rakentamattomana. Rakennusliike Lemminkäinen hakee aluejohtaja Kari Löytynojan mukaan tontille ratkaisua koko ajan. Kahteen alakerrokseen tulisi liike- tai toimistotiloja ja yläkerroksiin asuntoja. — Paikka on haasteellinen rakentaa. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

