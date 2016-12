Työttömien määrä laski eniten Savitaipaleella ja Luumäellä – Lappeenrannan kehitys maan keskitasoa

Uutinen

Etelä-Saimaa: Työttömien määrä laski Etelä-Karjalassa eniten Savitaipaleella ja Luumäellä – Lappeenrannan kehitys maan keskitasoa Lappeenrannan työllisyystilanne on kohentunut viime vuodesta. TE-toimiston tietojen mukaan Lappeenrannassa oli marraskuussa 5 026 työtöntä työnhakijaa, mikä on neljä prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2015 marraskuussa työttömiä työnhakijoita oli 5 260. Työttömien määrän lasku noudattelee koko maan keskiarvoa, joka oli niin ikään 4 prosenttia. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Lappeenrannassa marraskuussa 14,5 prosenttia. Prosentuaalisesti työttömien työnhakijoiden määrä laski Etelä-Karjalan kunnissa enemmän vain Savitaipaleella ja Luumäellä. Savitaipaleella työttömiä työnhakijoita oli marraskuussa 164, joka on 17 prosenttia viime vuotta vähemmän. Luumäellä työttömiä työnhakijoita oli 249 ja laskua viime vuoteen 11 prosenttia. Työttömien määrä lisääntyi eniten Rautjärvellä, missä työttömiä oli marraskuussa 259, joka on 18 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Imatralla laskua työttömien työnhakijoiden määrässä oli kaksi prosenttia ja kaupungin työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 17,1 prosenttia, joka on Rautjärven (17,8 prosenttia) jälkeen Etelä-Karjalan korkein. Etelä-Karjalassa vähiten työttömiä oli Lemillä ja Savitaipaleella, joissa työttömänä oli 10,7 prosenttia työvoimasta. Koko maakunnassa työttömien määrä oli marraskuussa 8 820, mikä oli 278 henkilöä ja 3,1 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Koko maassa työttömiä oli 328 520 henkilöä. Laskua viime vuoteen 4 prosenttia. Lue koko uutinen:

