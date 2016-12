Uutinen

Etelä-Saimaa: Oletko ihmetellyt viime päivien sakeita sumuja? Syynä poikkeuksellisen lämmin ilma tuhannen metrin korkeudessa Sakea sumu on heikentänyt näkyvyyttä viime päivinä Etelä-Karjalassa ja muualla eteläisessä Suomessa. Meteorologi Jari Tuovinen Ilmatieteen laitokselta kertoo, että sumuisuus johtuu lämpötilaeroista maan pinnan ja ylemmän ilmakerroksen välillä. Maan pinnalla lämpötila on viime päivinä ollut nollan asteen molemmilla puolilla. Samalla ilma 500–1000 metrin korkeudessa on ollut poikkeuksellisen lämmintä. — Normaalisti ylempänä lämpötila jäähtyy. Katsoin juuri luotausta yöltä. 500–1000 metrin korkeudessa on ollut 9 astetta. Suuri lämpötilaero johtaa siihen, että sumut hyvin sitkeitä. Tuovinen kertoo, että ilmiötä kutsutaan inversioksi, eli lämpötilan käänteiseksi esiintymiseksi. Tuolloin lämpötila kasvaa ylemmäs mentäessä. Tilanne on syntynyt, kun Norjan vuoriston yli on tullut lämmintä ilmaa Suomen päälle. — Alimmassa 500 metrissä säilyy inversiokerros, jonka läpi lämmin ilma ei pääse, vaan jää patjaksi sen päälle. Maan pinnassa lämpötila on nollassa, mutta päällä on paksu kerros lämmintä ilmaa. Suuri lämpötilaero johtaa Tuovisen mukaan siihen, että sumut ovat hyvin sitkeitä. — Tarvittaisiin voimakas pintatuuli, että ilma sekoittuisi. Nyt tilanne on kestänyt useamman päivän. Keskiviikkona päivän ja illan kuluessa sumut väistyvät idemmäs. Lue koko uutinen:

