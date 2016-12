Uutinen

Etelä-Saimaa: Nuoret haluavat äänensä kuuluviin — Yhä useampi ei pysty harrastamaan kalliiden maksujen takia Yhä useampi nuori jää harrastustoiminnan ulkopuolelle korkeiden kustannusten takia. Opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimuksen mukaan urheiluseurassa harrastaminen voi olla liian kallista jo kahdelle kolmasosaa perheistä. Lappeenrantalaisen Lotta Ellosen, 18, mielestä perheiden taloudellinen tilanne pitäisi ottaa paremmin huomioon. — Tiedotusta eri vaihtoehdoista ja maksuttomasta toiminnasta saisi olla esimerkiksi koulussa, Ellonen sanoo. Kimpisen koulukeskuksessa opiskelevat Aino Ylä-Outinen, 17, ja Aaro Peltonen, 13, toivoisivat, että harrastustoiminnan suunnittelussa kuunneltaisiin enemmän nuorten toiveita. Ylä-Outisen mukaan useat harrastukset ovat todella kalliita. Suomen nuoriso- ja kasvatusjärjestöt ovat huolissaan nuorten harrastusmahdollisuuksista vähävaraisissa perheissä. Järjestöt ovat vaatineet, että kunnissa otettaisiin käyttöön harrastustakuu. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta, jossa jokaiselle lapselle ja nuorelle turvattaisiin vähintään yksi harrastus. Lappeenrannassa maksutonta harrastustoimintaa tukee nuorten palveluspiste Ohjaamo ja Imatralla kaupungin nuorisopalvelujen pienryhmät. Lappeenrannan nuorisotoimenjohtaja Sirpa Räikkönen kertoo, että Ohjaamon yhteydessä toimii harrastepajoja. Ne sisältävät esimerkiksi liikuntaa ja valokuvausta. — Pajat on haluttu toteuttaa erityisesti niille, joilla ei ole ollut resursseja aloittaa mieleistään harrastusta. Imatralla nuorille on tarjolla muun muassa luonto- ja musiikkiryhmä, kertoo vastaava nuoriso-ohjaaja Marika Vento. — Maksuttomat harrastusryhmät vaatisivat kuitenkin enemmän resursseja. Lue koko uutinen:

