Uutinen

Etelä-Saimaa: Meltolan ampujalle vaaditaan 7,5 vuoden vankilatuomiota Syyttäjä vaatii seitsemän ja puolen vuoden vankilatuomiota Meltolassa rivitalon pihassa pienoispistoolilla ampuneelle miehelle. Yksi neljästä laukauksesta läpäisi ulko-oven ja osui eteisessä ollutta asunnon omistajaa pakaraan. Ampuja ja uhri eivät tunteneet toisiaan, eikä heillä ole yhteistä taustaa. Vuosi sitten joulukuun yhdeksännen päivän aamuna tapahtunutta ammuskelua käsiteltiin tiistaina käräjäoikeudessa Imatralla. Syytteessä on Kouvolassa asuva 35-vuotias mies, joka on viettänyt lapsuutensa Imatralla. Syyttäjä ja asianomistajat pitävät tekoa suunnitelmallisena murhan yrityksenä. Ampuja myöntää teon, mutta kiistää rikosnimikkeen. Puolustus vetoaa syytetyn psykoottiseen tilaan, joka johtui useita päiviä kestäneestä amfetamiinin käytöstä. Siksi tekoa pidetään joko törkeänä pahoinpitelynä tai korkeintaan tapon yrityksenä. Esitukinnassa ja syytteessä teon motiivia on haettu moottoripyöräkerhojen välisestä vihanpidosta. Kihlakunnansyyttäjä Timo Honkahuhdan näkemys on, että ampuja oli sekoittanut osoitteet ja ampunut tästä syystä väärää henkilöä. Toisena asianomistajana jutussa on jengitaustainen imatralainen mies, jota poliisi ja syyttäjä pitävät teon todellisena kohteena. Ampujalla on tuttu kilpailevassa moottoripyöräkerhossa. Lakimies Harri Lehto puolustajana pitää väitteitä jengikytköksistä hatarina. Ampuja oli liikkunut Imatralla muissa tarkoituksissa. Meltolassa hän oli ollut varastamassa autoa, jonka oli kuitenkin ajanut ojaan. Ampuminen oli tapahtunut sen jälkeen sekavassa ja monipolvisesti kehittyneessä jälkitilanteessa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/20/Meltolan%20ampujalle%20vaaditaan%207%2C5%20vuoden%20vankilatuomiota%20/2016521686921/4