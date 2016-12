Uutinen

Etelä-Saimaa: Kolmen venäläismiehen epäillään tehtailleen varkauksia autoihin Lappeenrannassa – avasivat ovet kauko-ohjattavalla mekanismilla Kolmen venäläismiehen epäillään anastaneen omaisuutta lukituista autoista Lappeenrannan alueella loppuvuoden aikana. Rikoskomisario Teemu Liikkanen kertoo, että poliisilla on tutkinnassa viisi tapausta, jotka ovat tapahtuneet viimeisen parin kuukauden aikana. Kaikki teot ovat kohdistuneet venäläisten autoihin. Autoihin on poliisin epäilyksen mukaan päästy sisään omalla kauko-ohjattavalla mekanismilla. Laite löytyi rikoksesta epäiltyjen miesten hallusta kiinnioton yhteydessä. — Selvittelemme, mikä se laite on. On syytä epäillä, että he ovat sillä saaneet ovet avattua, Liikkanen sanoo. Liikkanen kertoo, että yleisesti kyseisen kaltaiset laitteet toimivat kahdella tavalla. Joko auton lukitus blokataan tietyllä tavalla tai lukituslaite kopioidaan. Liikkanen ei tutkinnan tässä vaiheessa kerro kummasta on kysymys. Laite on lähetetty jatkotutkimuksiin. Kaikki varkauden kohteeksi päätyneet autot eivät ole saman merkkisiä, mutta Liikkanen kertoo varkauksien kohdistuneen tietyn merkkisiin autoihin. Kohteet valikoitu tarkkaan Poliisi epäilee kolmen miehen seuranneen kohteitaan ennalta näiden asioidessa muissa liikkeissä. Tähän viittaa muun muassa se, että autoissa on ollut varkaushetkellä aiemmin tehtyjä ostoksia sisällä. — Meillä on havaintoja ja todisteita siitä, että kohteita on seurattu. Yksi syy siihen, että teot kohdistuivat venäläisiin voi olla se, että suomalaiset käyvät kaupassa ja menevät kotiin. Ostoksilla käyvillä venäläisillä on autoissa tavaraa enemmänkin. Epäillyt tekijät saatiin kiinni viime viikon torstaina. Poliisi sai tuolloin ilmoituksen, jonka mukaan lappeenrantalaisen kauppaliikkeen parkkipaikalla olleesta autosta oli varastettu omaisuutta. Auton ovet olivat olleet lukittuina, mutta autossa ei ollut havaittavia murtojälkiä. Liikkanen ei kommentoi, miten varkaudesta epäiltyjen miesten jäljille päästiin. Kiinniotto tapahtui tekopaikan lähistöllä. Miesten käytössä olleesta henkilöautosta löytyi venäläisen henkilöauton sisältä varastettu omaisuus. — Meillä on ollut oma tutkimus Rajavartioston kanssa käynnissä ja teimme hyvää yhteistyötä. Miesten jäljille päästiin oikeastaan viimeisen teon jälkeen. Kaikki tutkinnassa olevat varkaudet ovat tapahtuneet Lappeenrannan keskustan alueella. Varkaudesta epäillyt miehet on käännytetty Suomesta Venäjälle. Lue koko uutinen:

