Etelä-Saimaa: Kaupunginjohtaja Pertti Lintunen suivaantunut Imatran kaistatarkastuskentän sulkemisesta — ”Tuntuu todella kohtuuttomalta ja epäloogiselta, että homma ei pelaa” Imatran rajanylityspaikan kaistatarkastuskentän kiinni pitäminen suututtaa paitsi verkkokeskustelijoita myös kaupunginjohtajaa. Uutisvuoksi uutisoi tiistaina, että kaistatarkastuskenttä pysyy jatkossa kiinni myös viikonlopun ruuhka-aikoina. Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja sanoo muutokselle syyn: raha. — Mikähän idea oli rakentaa koko kenttä, jos sitä ei kerran säästösyistä käytetä, kysyy eräs verkkokommentoija Uutisvuoksen nettisivuilla tiistaina. Tilanne ottaa päähän myös kaupunginjohtaja Pertti Lintusta. — Tuntuu todella kohtuuttomalta ja epäloogiselta, että homma ei pelaa, Lintunen sanoo. Hän huomauttaa, että rajakaistojen lisäämiseen on panostettu viime vuosina laittamalla niihin niin Suomen, Venäjän kuin Euroopan Unionin rahaa miljoonia euroja. — Ja nyt kipuillaan Suomen rajavartiolaitoksen resurssien kanssa! Nyt kun selvästi venäläinen turismi on kasvussa ja vahvistumassa, niin valtiovalta estää alueemme kaupan ja matkailun elpymistä. Ja sitä kautta työllisyyden vahvistumista, Lintunen päivittelee. — Eivät ihmiset lähde tunteja viettämään Suomen rajalle ja pilaamaan lomiaan jököttämällä rajajonoissa! Hän harmittelee, ettei sujuvan rajanylityksen merkitystä Kaakkois-Suomen kaupalle ja turismille ymmärretä. — Ei ole muuten ensimmäinen kerta, kun Helsingin vallankammareissa ei ymmärretä. Ensi vuoden ensimmäisellä viikolla Imatran rajanylityspaikan kaistatarkastuskenttä pidetään avoinna, koska sen katsotaan olevan venäläisten talvimatkailun sesonkiaikaa. Myös muut poikkeuksellisen vilkkaat ajankohdat otetaan huomioon, mutta viikonlopun vilkkaamman liikenteen ei automaattisesti katsota olevan syy avata henkilöautoille kaistatarkastusta. Vuoteen 2020 saakka kestävää säästöohjelmaa toteuttava rajavartiolaitos antoi päivän Uutisvuoksessa vinkin jonotuksen välttämiseksi: kannattaa välttää matkustamista lauantaisin, jos se on mahdollista. Lue koko uutinen:

