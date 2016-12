Uutinen

Etelä-Saimaa: Joutsenolainen mies katosi Mikkelissä, poliisi pyytää havaintoja Poliisi pyytää havaintoja Mikkelissä kadonneesta 54-vuotiaasta Timo Juhani Mykrästä. Mykrän asuinpaikka on Joutsenossa. Mykrä katosi Mikkelin Nuottakadulta perjantaina 2.12. Tämän jälkeen hänestä ei ole tehty havaintoja eikä häneen ole saatu yhteyttä. Mykrä on 180 senttiä pitkä ja hoikka. Hän käyttää silmälaseja. Hän saattaa olla pukeutunut kuvassa näkyviin punaiseen toppatakkiin ja siniseen pipoon. Kadonneella saattaa olla käytössään Peugeot 307 -merkkinen punainen henkilöauto, jonka rekisteritunnus on JFY-443. Havainnot kadonneesta Timo Juhani Mykrästä pyydetään ilmoittamaan Itä-Suomen poliisilaitoksen vihjenumeroon 0295 415232, sähköpostiosoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai lähimmälle poliisiasemalle. Lue koko uutinen:

