Etelä-Saimaa: Joulukatu hiljenee, mutta kaupoissa käy kuhina aattoon saakka Lappeenrannan joulukatu hiljenee tiistai-iltana. Kauppakeskuksissa ja marketeissa sen sijaan eletään joulun kiihkeintä myyntiaikaa. Ennakkoarvioiden mukaan joulun myynti nousee vähintään viime vuoden tasolle tai menee hiukan yli. Pelkoa kinkkujen tai muun joulutavara loppumisesta ei tänä vuonna ole. — Tavaraa kyllä riittää. Tänä jouluna ei näytä olevan mitään yhtä yksittäistä hittituotetta, jota kaikki haluavat. Pelit ja esimerkiksi muumitavarat menevät hyvin kaupaksi, Keskon Itä-Suomen aluejohtaja Jari Kuosmanen sanoo. Kaupan liiton mukaan joulukaupan onnistuminen tai epäonnistuminen antaa vihiä siitä, miten alalla ensi vuonna menee. Etelä-Karjalan osuuskaupan marketkaupan johtajan Olli Kurpan mukaan pieniä paranemisen merkkejä on ollut ilmassa pitkin syksyä. — Venäläisasiakkaiden hiukan parempaa liikehdintää on havaittu loppuvuoden aikana. Sen kestoa ja vaikutusta en halua lähteä veikkailemaan. Kyllä se oman lisänsä ensi vuodelle toisi, jos kehitys jatkuisi samanlaisena. Kurpan mukaan Eekoo ei kuitenkaan laske venäläisten varaan. — Ennakoimme pientä kasvua ensi vuodelle, ja uskomme, että pahin taantuma on takana.

