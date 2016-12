Uutinen

Etelä-Saimaa: Eksoten varastettu pakettiauto löytyi Mikkelistä – toinen teosta epäilty lappeenrantalaismies on tunnustanut teon Lappeenrannasta lokakuussa varastettu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) pakettiauto on löytynyt Mikkelistä. Poliisi löysi auton yleisövihjeen perusteella. Auto on palautettu omistajalleen. Poliisi epäilee teosta kahta lappeenrantalaista miestä. Rikoskomisario Teemu Liikkanen kertoo, että toinen miehistä on kuulusteluissa tunnustanut teon. Toinen miehistä on yhä kuulustelematta. — Epäiltyjen tekijöiden henkilöllisyys selvisi muun tutkinnan yhteydessä. Varmaa tietoa ei ole, mihin tarkoitukseen auto varastettiin, mutta näyttää siltä, että sillä on liikuttu paikasta toiseen. Liikkanen sanoo, että poliisin tietoon ei ole tullut, että epäillyt olisivat tähdänneet nimenomaisesti Eksoten autoon. Asian esitutkinta on vielä kesken. Lue koko uutinen:

