Uutinen

Etelä-Saimaa: Arkistosta: Suomi-palkinnon saanut Kasperi Laine vuonna 2014: ”Tiedän, että musiikkini on pelastanut ainakin kaksi ihmistä itsemurhalta" Lappeenrantalaislähtöinen räppäri Kasperi Laine sai Suomi-palkinnon maanantaina. Suomi-palkinto on opetus- ja kulttuuriministerin antama tunnustus merkittävästä taiteellisesta urasta. Perusteena voi myös olla huomattava taiteellinen saavutus tai lupaava läpimurto. Vuodesta 1993 jaettujen Suomi-palkintojen suuruus on tänä vuonna 21 625 euroa, ja ne myönnetään veikkausvoittovaroista. Palkinnon kunniaksi julkaisemme uudelleen Kasperi Laineesta vuonna 2014 julkaistun haastattelun. Juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 30.3.2014. Elämä on diippi ihme Lappeenrantalaislähtöisen räppärin Laineen Kasperin uudella levyllä kerrotaan, mitä on olla oman elämänsä supersankari — vähän saamaton, mutta sankari kuitenkin. Seinällä julistetaan numerosarjaa 428, paikoin vain 28. — 28 astetta on Lappeenrannan itäisen pituuden koordinaatti. 428 viittaa Kallion lappeenrantalaisiin, Kasperi Laine avaa. Helsingin Malmilla, Laineen Kasperin treenikämpällä on pienimuotoinen kaaos. Tarkkaamon remontointi on kesken, lautakasat odottavat paikkaansa. Kämpän jakaa Laineen bändin Palavan kaupungin kanssa pari muuta poppoota, muun muassa Jätkäjätkät. — Olen ollut itse täällä nyt tosi tiuhaan, suurimman osan päivästä, eikä täällä koskaan näy ketään muita, Laine naurahtaa. Keikalla selvinpäin Paikka toimii myös Laineen työhuoneena; sieltä käsin hän tekee äänisuunnittelijan töitä esimerkiksi Ylelle. Q-teatterissa pyörii näytelmä Kaspar Hauser, jonka äänimaailma ja musiikit ovat Laineen käsialaa. Levy-yhtiö Ähky Records, jota Laine oli perustamassa, on hetkellisesti telakalla herätäkseen uudestaan. Aika ei riitä sen pyörittämiseen, Laine sanoo. — Ollaan sen verran saamattomia, ettei saada sitä edes nurin, hän nauraa. Myös vielä tämän vuoden aikana ilmestyvä Laineen Kasperin ja Palavan kaupungin uusi levy pitävät muusikon kiireisenä. — Levyä on aina hauska alkaa tehdä, mutta kun se pitäisi saada valmiiksi, olen ihan kusessa. Olen jäänyt luuppiin, hieron ja hieron biisejä loputtomiin. Mieluiten Laine vain keikkailisi. Hän on jopa ehdottanut muille bändiläisille, että jätettäisiin levyn tekemiset sikseen ja esiinnyttäisiin vain livenä. — Jengi luulee, että olen keikoilla jossain kamoissa, vaikka keikkailen aina selvinpäin. Musan fiilistely vain lähtee välillä vähän käsistä. Vakavaa sanomaa Uuden levyn teema valkeni Laineelle vasta, kun valtaosa biiseistä oli jo kasassa. Kun teema ilmaantui, perspektiivikin löytyi. Levyllä kuuluu supersankarius. — Voisin vaikka olla Jeesus, mutta katsotaan, ehkä aloitan huomenna. Olen oman elämäni valittu, supersankari, joka tietää, miten kapitalismi poistetaan, mutten ihan vielä tee sitä. Juon tämän kahvin ensin. Jeesus-vertauksen Laine sanoo kieli poskessa. Mutta on levyllä vakavaakin sanomaa. — Tietty dualismi on mukana: olen tällainen, koska elämäntilanteeni ja maailma on tällainen. Pitäisi olla supermies ja voittaja, mutta paskanjauhaminen kaverien kanssa tuntuu huomattavasti mielekkäämmältä. Pysyvyys kunniaan Millainen tämän päivän Laineen Kasperi sitten on? Hän, joka nuorena etsi paikkansa Maria Fominin teatteriryhmistä ja Lappeenrannan punkkareiden ja hiphoppareiden joukosta. — Olen ihan eri tyyppi kuin silloin, vaikka tietyillä perusleveleillä olenkin sama. Siitä olen edelleen tosi onnellinen, että olen muusikko — enkä kuuroutunut — ja että minun annetaan olla juuri sitä, mitä olen. Kun Laine oli nuori, suomenkielinen hiphop teki vasta tuloaan. Laine kuvaa 1990-lukua suvaitsemattomaksi. Lappeenrannassa asetelma oli rokkarit vastaan lökäpöksyt. — Vaikka kyllä ihan perusperheenisätkin tulivat kännissä avautumaan. Merkittävin juttu on ollut oman kuolevaisuuden tajuaminen. Sen, että on herättävä tekemään asiat nyt sen sijaan, että vatvoisi loputtomiin. Myös tietty nöyryys on tarttunut matkan varrelta. — Ennen luulin, että tämä kaikki vie jonnekin. Nyt olen tajunnut, että tämähän on tässä koko ajan. Elämä on aika diippi ihme. — Jos tällaiseen ihmeeseen olisi pakettilomamatka tarjolla, se olisi todella haluttu reissu. Siinä missä Laine irrottelee musiikissaan, elämässään hän arvostaa pysyvyyttä, kaavoja. On esimerkiksi paljon asioita, joita hän ei voisi koskaan sanoa kasvotusten mutta levyllä voi. — Yksi uusi biisi kertoo miesten oikeuksista parisuhdehommissa. Naiseni on aika lailla feministi, eikä hän ilahtuisi, jos sanoisin samat läpät vaikka ruokapöydässä, mutta kun soitin biisin hänelle, hän taisi jopa diggailla. Pyörää ei keksitä uudestaan Laine ei halua osoitella musiikillaan tai sanoa kenellekään, miten pitäisi ajatella. Mieluummin hän kehottaa ylipäänsä ajattelemaan. Musiikin vaikuttava voima on vahva, hän sanoo. — En ole ehkä paljon saavuttanut, mutta tiedän, että musiikkini on pelastanut ainakin kaksi ihmistä itsemurhalta ja saattanut yhden pariskunnan yhteen. Erityisesti musiikilla voi vaikuttaa arvomaailmaan. Siksi se voi olla myös vaarallista. Räpissä on Laineen mukaan samaa anarkiaa kuin punkissa. Vallitseva ajatus on: teen tämän miten haluan, ja siksi se on vaarallista. Mukana on tiettyä postmoderniutta. Pyörää ei keksitä uudestaan, vaan sitä tuunataan. — Etsitään aina uutta tulokulmaa, tekoa, joka pyyhkii persettä edellisellä teolla. Yhteiskuntaa hän peilaa ihmisen kautta. — Ei sitä itse nuorena tajunnut, että meistäkin tulee osa yhteiskuntaa. Yhtäkkiä siihen vain heräsi. Nykyjunnut taas miettivät tosi tarkkaan, miten suhtautuvat kaikkeen. Laineella on kaksivuotias poika. Sen ikäinen ei vielä hirveästi yhteiskunnasta kysele, mutta kun sen aika tulee, Laine aikoo vastata rehellisesti. — Tietysti sitä haluaisi, että maailma olisi kaunis omalle tenavalle, Laine pohtii. — En esimerkiksi ole itse kovin pähkinöinä rekoista, mutta kun lapsi on, en minä rupea arvottamaan, että niistä ei pitäisi tykätä, kun ne saastuttavat. Minua ei ole skidinä aivopesty, tein sen ihan itse. Tehköön omani samoin. "Kaukaa näkee lähelle" Samalla treenikämpällä kokoontuu Lappeenrannassa syntynyt Kaucas, jossa Laine myös vaikuttaa. Kaucasin kanssa on tehty uutta materiaalia, tavoitteena on uusi levy. — Kaucas on hauskasti mennyt vähän uuteen suuntaan. Ollaan vielä hävyttömämpiä ja elävämpiä kuin aiemmin, mutta toisaalta meno on myös seestyneempää. Laine uskoo, että hänen sanoituksiinsa ja ajattelutapaansakin vaikuttaa se, ettei hän enää ole Lappeenrannassa. — Kaukaa näkee lähelle ja läheltä kauas. Olen tavallaan onnellinen, että Lappeenranta on minulle aina sitä, mitä se oli silloin. Moni Laineen Lappeenrannan-ajan porukasta on muuttanut pääkaupunkiseudulle. Se on helpottanut juurtumista. — Ei pääse unohtamaan, mistä tulee, eikä myöskään eksymään. Juureni ovat Lappeenrannassa, mutta ehkä eniten niissä ihmisissä. En halua ajatella, että juuret olisivat vaikka jossain talossa. Esimerkiksi Tapanaisen talossa meillä oli treenis, ja myöhemmin tuli asuttuakin siinä talossa, ja nyt se on purettu. — Ollaanhan me aina ja ikuisesti Helsingissä ne vitun lappeenrantalaiset, mutta onneksi junantuomista ne pidetyimmät. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/20/Arkistosta%3A%20Suomi-palkinnon%20saanut%20Kasperi%20Laine%20vuonna%202014%3A%20%E2%80%9DTied%C3%A4n%2C%20ett%C3%A4%20musiikkini%20on%20pelastanut%20ainakin%20kaksi%20ihmist%C3%A4%20itsemurhalta%22/2016121684449/4