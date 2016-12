Uutinen

Etelä-Saimaa: "Kaikkea kulttuuria ei pidä tunkea markettiin", Kilta säilyttäisi kaupunginkirjaston Lappeenrannan Kilta ryhtyi taisteluun Lappeenrannan kaupunginkirjaston puolesta. Vetoomuksessaan kaupunginhallitukselle perinneyhdistys vaatii, että kirjaston muutostarpeet on selvitettävä niin, että kaupunginkirjasto voidaan säilyttää. — Kaikkea kulttuuria ei pidä tunkea markettiin, toteaa Kilta. Kilta kysyy, onko rakennus ruma ja vastaa, että siitä on jokaisella henkilökohtainen mielipide. — Mutta kaupungilla on historiansa, ja sitä pitää kunnioittaa. Kaupunki päätti joulukuussa selvittää kirjaston peruskorjauksen sijaan ensin vaihtoehdon, jossa kaupunginkirjasto siirrettäisiin muualle. Vapautunut tontti kaavoitettaisiin muuhun käyttöön ja myytäisiin. Killan mukaan kaupunginkirjasto on kaupungin ainoita arkkitehtonisesti korkeatasoisia julkisia tiloja. Erityisesti Kilta kiittelee kirjastosalin avoimuutta ja tasojen vaihteluja. Vastaavanlaisia, mittasuhteiltaan tasapainoisia tiloja ei Killan mukaan Lappeenrannasta löydy. Rakennuksen ulkomuoto edustaa hyvin aikakautensa rakennustyyppiä ja on olennainen osa kaupunkikuvaa. Jos rakennus on kirjastolle liian iso, voisi muita toimintoja sijoittaa kirjaston yhteyteen. — Samoin kuin nyt on esitetty perusteeksi kirjaston sijoittamiselle kauppakeskukseen. Miettimällä näitä ratkaisuja voi arvorakennuksen säilyttää sen kaunista sisätilaa kunnioittaen, arvelee Kilta. Kilta muistuttaa, että korjaaminen on aina purkamista ja uudisrakentamista edullisempi vaihtoehto. Rakennuksen runko on kolmasosa kustannuksista. Kaupungin pitkän tähtäimen investointiohjelmassa pääkirjasto peruskorjattaisiin noin 7,5 miljoonalla eurolla vuosina 2020 — 21 ja Monari 1,5 miljoonalla vuonna 2018. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/20/%22Kaikkea%20kulttuuria%20ei%20pid%C3%A4%20tunkea%20markettiin%22%2C%20Kilta%20s%C3%A4ilytt%C3%A4isi%20kaupunginkirjaston/2016121685991/4