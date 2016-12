Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran kaistatarkastuskenttä kiinni myös viikonlopun ruuhka-aikoina Imatran rajanylityspaikan kaistatarkastuskenttä on jatkossa pois käytöstä tavallisina viikonloppuina ruuhka-aikoinakin. Käytäntö ei koske tulevan vuoden ensimmäistä viikkoa, joka on venäläisten talvimatkailun sesonkiaikaa. Kaistat pysyvät auki myös muina aikoina, kun liikenne on poikkeuksellisen vilkasta. Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja Ismo Kurki perustelee muutosta yhdellä sanalla: raha. Rajavartiolaitos on ryhtynyt toteuttamaan vuoteen 2020 jatkuvaa säästöohjelmaa. Etelä-Karjalan vilkkaammalla raja-asemalla Nuijamaalla kaistatarkastus pysytään pitämään auki viikonloppuisin ainakin ruuhkaisempaan suuntaan. Pääsääntö on Imatralla selkeä. Viikonlopun vilkkaampi liikenne ei automaattisesti avaa henkilöautoilla liikkuville kaistatarkastusta. — Aikaisemmin meillä oli mahdollista varata tähän lauantaisin henkilöstöä, ei enää, Kurki sanoo. Rajavartioston neuvo jonotuksen välttämiseksi Imatralla on yksinkertainen. — Kannattaa välttää matkustamista lauantaisin, jos se on mahdollista. Viime lauantaina pitkäksi venyneet jonot ja jonotusajat Svetogorskista Imatralle ovat saaneet sekä suomalaiset että venäläiset liikkujat purkamaan tuntojaan. Terveisiä jonotuksesta lähti myös päättäjille. Matkustajat kertovat tuntien jonottamisesta. Rajatarkastusaseman näkemys on, että jonotusaika Suomen puolella jäi suomalaisten osalta puoleen tuntiin. Imatran raja-aseman kautta kulki lauantaina noin 6 000 matkustajaa. Määrä oli tuhat enemmän kuin normaalisti. Etelä-Karjalan liiton hallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) kertoo saaneensa sekä viestejä että valokuvia. — Ongelma on vakavahko, ja se on tiedostettu. Viesti menee eteenpäin, Kopra sanoo. Kopra uskoo, että asia nousemassa esille Rajavartiolaitoksen johdon ja sisäministeri Paula Risikon (kok.) tapaamisessa ensi viikolla. Lue koko uutinen:

