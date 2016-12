Uutinen

Etelä-Saimaa: Tuli ja vesi tekevät yhteistyötä kynttiläuinnilla —"Aamulla se voi olla kevyt herätys" Lappeenrannan ja Lauritsalan uimahalleissa järjestetään kynttiläuinti maanantaina ja tiistaina. Lauritsalassa altaassa voi rentoutua tiistaina varhain aamulla sekä alkuillasta. Lappeenrannassa tunnelmallinen kynttiläuinti oli maanantaiaamuna kello 6—8. — Kynttiläuinnin tarkoitus on olla rentouttava kokemus. Aamulla se voi olla kevyt herätys, josta voi lähteä hyvillä mielin päivään. Toivomme myös, että kynttiläuinti virittää ihmisiä joulun tunnelmaan, sanoo ohjauspalveluiden päällikkö Aija Rautio liikuntatoimesta. Toinen kynttiläuinnin tarkoitus on luoda uimahallin kävijöille joulumieltä ja muistuttaa, että joulun pyhät ja syöpöttely eivät estä liikkumasta. Samaan on pyritty Kinkku liikkuu -kampanjalla, joka korvasi edellisinä vuosina järjestetyn Kinkku-uinnin. Raution mukaan liikuntatoimi on onnistunut tavoittamaan haastavia asiakasryhmiä tänä vuonna. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

