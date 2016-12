Uutinen

Etelä-Saimaa: Suomalaisilla isillä ja pojilla synkkaa entistä paremmin Lasse ja Onni Hyytinen pelaavat jääkiekkoa, niinkuin pelaavat monesti. — Lisäksi me käydään kalassa, uimassa, luistelemassa, pelataan jalkapalloa, 8-vuotias Onni luettelee. Onko kivaa touhuta isän kanssa? — On! Hyytiset ovat tyypillinen suomalainen isä-poika -parivaljakko. Sellaisten perikuva on nimittäin muuttunut. Isät eivät enää ole puhumattomia jörriköitä, ja etenkin alle teini-ikäisillä pojilla menee heidän kanssaan todella hyvin, kertoo Maailman terveysjärjestö Who:n tutkimus. Siinä kysyttiin 11-15 vuotiailta pojilta ja tytöiltä, pystyvätkö he puhumaan vanhempiensa kanssa heitä todella vaivaavista asioista. Yllätysten yllätys: kaikkien 42 maan joukosta kommunikointi oli kaikkein helpointa suomalaisille pojille. Heistä 96 prosenttia koki helpoksi puhua äitinsä kanssa, ja 92 prosenttia isänsä kanssa. Isien muuttunut rooli on yllätys, toteaa Sakari Karvonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tutkijaprofessori. Hän uskoo muun muassa isyysvapaiden kantavan nyt hedelmää. Muutamaa vuotta myöhemmin monta nuorta miestä kohtaa toisenlainen todellisuus. Noin viidennes 20—24 -vuotiaista suomalaismiehistä ei käy töissä eikä opiskele, kertoo Euroopan unionin tilastoviranomainen Eurostat. Nuorten miesten syrjäytyminen on yksi nyky-Suomen suurimmista huolenaiheista. Kalle Laanterä, helsinkiläisen Lasten ja nuorten talon yksikönjohtaja analysoi sitä toteamalla, että poikien itseilmaisu on melko säädeltyä. Osa tuntee, että muiden kanssa pärjätäkseen on pakko vetää tietynlaista roolia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/19/Suomalaisilla%20isill%C3%A4%20ja%20pojilla%20synkkaa%20entist%C3%A4%20paremmin/2016121666943/4