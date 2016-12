Uutinen

Etelä-Saimaa: Saara Aalto sai Suomi-palkinnon — kahdeksan palkitun joukossa myös Lappeenrannan laulukilpailujen tuomari Matti Salminen Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on jakanut kahdeksan Suomi-palkintoa tänään maanantaina. Yksi saajista on laulaja Saara Aalto, jonka palkintoa perustellaan sillä, että hän on suurien lavojen esiintyjä, joka on tuonut suomalaista musiikkiosaamista miljoonien televisionkatsojien silmien eteen esiintyessään Iso-Britannian The X Factor -sarjassa. Britannian-menestyksensä ansiosta hän on nostanut suomalaisen musiikin kansainvälistymisen jälleen ajankohtaiseksi puheenaiheeksi. Perusteluissa sanotaan, että Aalto on periksiantamaton musiikkialan ammattilainen, jonka menestys perustuu vuosien sinnikkääseen yrittämiseen ja uupumattomaan harjoitteluun. Vuoden 2016 Suomi-palkinnon saa myös Lappeenrannan laulukilpailujen tuomariston jäsen, kamarilaulaja ja professori Matti Salminen. Muut palkinnonsaajat ovat Avanto Arkkitehdit, kirjailija Sirpa Kähkönen, muusikko-äänisuunnittelija Kasperi Laine, taiteilija Jani Leinonen, Mikkelin Poikateatteri sekä kirjailija, ohjaaja Saara Turunen. Suomi-palkinto on opetus- ja kulttuuriministerin antama tunnustus merkittävästä taiteellisesta urasta. Perusteena voi myös olla huomattava taiteellinen saavutus tai lupaava läpimurto. Vuodesta 1993 jaettujen Suomi-palkintojen suuruus on tänä vuonna 21 625 euroa, ja ne myönnetään veikkausvoittovaroista. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/19/Saara%20Aalto%20sai%20Suomi-palkinnon%20%E2%80%94%20kahdeksan%20palkitun%20joukossa%20my%C3%B6s%20Lappeenrannan%20laulukilpailujen%20tuomari%20Matti%20Salminen/20161960/4