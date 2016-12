Uutinen

Etelä-Saimaa: Raatesuon turpeennosto loppuu Ruokolahdella Vapo lopettaa vuodenvaihteessa turpeennoston Ruokolahdella sijaitsevalta Raatesuolta. Vapon jälkihoitosuunnitelman mukaan lopettamisen syynä on se, ettei Raatesuolta saada enää kaupallisesti kannattavaa turvetta. Suurimman osan Raatesuon turvetuotantoalueesta kuuluu metsäyhtiö Tornatorille, jolta Vapo on maat vuokrannut. — Vuokra-alueet tullaan luovuttamaan kokonaisuudessaan vuokranantajille ja alueen seuraavasta käytöstä päättää maanomistaja, sanoo ympäristöasiantuntija Heli Kivisaari Vaposta. Tornatorilla ei ole vielä tehty päätöstä siitä, miten alue otetaan käyttöön. Vaihtoehtoja voivat olla metsitys tai maiden muuttaminen pelloiksi. Myös vesiensuojerakenteiden kohtalo on auki. Raatesuon tuotantoalue on 93 hehtaaria, mutta turpeen nostoala on vuosien ajan pienentynyt ja viime kesänä turvetta nostettiin enää 15 hehtaarilta. Suosta on saanut kasvipeitteen jo 35 hehtaaria. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/19/Raatesuon%20turpeennosto%20loppuu%20Ruokolahdella/2016521670706/4